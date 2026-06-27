A un año del fallo, Sasha Sokol denuncia incumplimientos de Luis de Llano

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Sasha Sokol denunca incumplimiento de Luis de Llano. Foto: Cuartoscuro

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano no ha cumplido con las obligaciones que le impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un año del fallo emitido en su contra.

“Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral, obligándolo, entre otras cosas, a ofrecer una disculpa pública”. Sasha Sokol

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol expuso que, a pesar del tiempo transcurrido, el productor sigue sin cumplir.

Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia, condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública.



Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso… — Sasha Sokol (@SashaSokol) June 26, 2026

La cantante consideró que Luis de Llano busca prolongar su impunidad mediante recursos legales para evitar cumplir con la sentencia.

“Luis quiere prolongar su impunidad, lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Solo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”. Sasha Sokol

Además, recordó que han pasado cuatro años desde que decidió denunciarlo, aunque señaló que han transcurrido más de cuatro décadas desde que ocurrieron los hechos y destacó que no se trata solo de la sentencia, sino de cumplir con la ley.

“La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”, concluyó.

¿Cuál fue el veredicto de la SCJN en el caso de Sasha Sokol?

El 25 de junio de 2025, la SCJN resolvió a favor de Sasha Sokol en la demanda que interpuso contra Luis de Llano, derivada de la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

La cantante detalló que las autoridades determinaron cuatro medidas tras declarar responsable al productor:

No volver a referirse públicamente a ella ni a la relación

Tomar un curso de prevención de violencia sexual

Pagar una indemnización económica por daño moral

Emitir una disculpa pública

Según Sasha Sokol, Luis de Llano ya acreditó haber tomado el curso; sin embargo, no ha cumplido con el pago de la indemnización ni con la disculpa pública, la cual considera el punto más importante de la sentencia.

Desde que fue emitida la resolución, la cantante ha dado seguimiento al caso y, en diversas ocasiones, ha señalado los presuntos incumplimientos del productor.

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