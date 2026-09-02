Filtran video de María Vargas, Miss Universo México 2026, “regañando” a Miss Morelos
Usuarios de redes sociales filtraron un video de María Vargas, recién coronada como Miss Universo México, donde se ve como “regaña” a Zayda Rios, representante de Morelos, durante la pasarela de trajes típicos de cada región, que tuvo lugar el 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.
En el video, se observa cómo las concursantes están formadas para pasar al escenario, pero Vargas reprende a Miss Morelos.
“Morelos, Morelos… voy a pasar”, se escucha que le dice.
Usuarios de redes reaccionan al video de María Vargas, nueva Miss Universo México
El tono voz y la actitud de Vargas fueron interpretados por usuarios en redes sociales como una muestra de molestia y desesperación.
El video rápidamente comenzó a circular entre internautas, quienes dividieron opiniones sobre el comportamiento de la nueva Miss Universo México.
Algunos usuarios criticaron la actitud de María y consideraron que este tipo de comportamientos podrían afectar su imagen como representante nacional. Incluso, algunos cibernautas recordaron otro momento de la final en el que, según su interpretación, María Vargas habría retirado la mano de Miss Guerrero cuando se definía a las finalistas del certamen.
Quienes defendieron a la nueva Miss destacaron que la representante de Morelos ya se había tropezado dos veces, por lo que María Vargas ya se encontraba desesperada.
También destacaron que los trajes típicos pueden ser voluminosos y pesados, por lo que la nueva reina habría necesitado pedir el paso de manera firme para poder llegar a tiempo a su participación.
Hasta el momento, María Vargas no se ha pronunciado al respecto. Cabe destacar, que también la representante de Jalisco fue señalada por usuarios que consideraron que tanto Miss Nuevo León como Miss Guerrero merecían más la corona.
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