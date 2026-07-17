¿Quién es Arantza Ruiz, la décima habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

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La joven actriz cuenta con trayectoria. Foto: Cuartoscuro

Arantza Ruiz fue confirmada como la décima habitante de La Casa de los Famosos México 2026, con su incorporación, la actriz hará su debut en realitys shows; de acuerdo con la intérprete busca mostrar una faceta distinta a la que el público ha visto en la televisión.

La nueva integrante se suma al elenco conformado por Ernesto Laguardia, Karina Torres, Yahir,y más famosos que ya fueron confirmados para la cuarta temporada del programa.

¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz nació el 18 de abril de 1997, es hija del actor Alejandro Ruiz y de la productora Socorro Méndez, por lo que comenzó su preparación artística desde temprana edad.

Su formación inició en el Centro de Educación Artística (CEA) Infantil de Televisa, donde dio sus primeros pasos como actriz antes de debutar en televisión en 2003 con la telenovela “Amarte es mi pecado”.

Tras sus primeras participaciones, Arantza apareció en programas como “La Rosa de Guadalupe”, con el paso de los años participó en telenovelas como “Vencer el pasado”, “Eternamente amándonos”, y “Me atrevo a amarte”. Además, debutará como villana en la producción “Tierra de amor y poder”.

Además de su trabajo como actriz y cantante, Arantza realiza transmisiones en vivo donde convive con sus seguidores mientras juega videojuegos y comparte aspectos de la cultura asiática como el anime y el kpop.

Pese a que la actriz cuenta con una carrera actoral y presencia en las redes sociales, de acuerdo con usuarios, hasta el momento es la única figura que “no es conocida ni famosa”, cuestión que generó molestia en algunos, mientras otros consideran que es bueno dar oportunidades a personajes no tan conocidos.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Con la llegada de Arantza Ruiz, los habitantes confirmados hasta el momento son:

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará el 26 de julio, cuando los participantes comenzarán la convivencia que será seguida por millones de espectadores a través de las galas y las transmisiones en vivo.

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