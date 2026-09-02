Lionel Richie permanece en la unidad de cuidados intensivos; lo someten a estudios cardíacos

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Lionel Richie continúa hospitalizado Foto: Shutterstock

Lionel Richie continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de ser hospitalizado tras presentar malestares físicos después de un concierto el 29 de agosto, informó el medio TMZ.

El mismo medio estadounidense menciona que los médicos del hospital de St. Louis le han realizado pruebas cardíacas y podría recibir el alta posiblemente este miércoles 2 de septiembre.

Según fuentes cercanas al músico que han sido retomadas por el sitio, también se evalúa que los malestares físicos del artista se deban a una posible deshidratación leve.

Cabe señalar que, de momento, no hay información oficial de parte del cantante o su equipo de trabajo sobre su estado de salud.

¿Qué le ocurrió a Lionel Richie?

Los reportes de diversos medios estadounidenses mencionan que el cantante comenzó a presentar problemas físicos al final de su concierto del sábado en St. Louis.

Lionel habría solicitado una silla para poder descansar mientras interpretaba su canción “All Night Long” y así cerrar el show.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que presenta malestares durante esta gira, pues en el mes de junio mencionó, durante un show en St. Paul, Minnesota, que se sentía mareado y extraño.

Tras esto, el show se acortó y el artista fue llevado de urgencia al hospital para que le realizaran una valoración.

De momento, no ha dado a conocer más información sobre su salud o sus conciertos, siendo su siguiente fecha programada el 26 de septiembre en San Francisco.

¿Quién es Lionel Richie?

Lionel Richie es un cantante originario de Alabama, Estados Unidos, considerado por el Salón de la Fama de los Compositores como una parte esencial del pop estadounidense.

Su carrera ha estado marcada por múltiples reconocimientos, como ser uno de los dos compositores en lograr tener discos número uno durante nueve años consecutivos.

Llegó a conseguir el Oscar con el tema “Say You, Say Me”, de la película White Nights, así como cuatro premios Grammy y la distinción de Persona del Año de MusiCares.

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