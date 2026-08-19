¿Quién fue José Alberto Suárez? Periodista y ejecutivo de Telemundo que perdió la vida en un accidente aéreo  

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José Alberto Suárez murió en un accidente. Foto: Getty images | Ilustrativa

José Alberto Suárez, periodista y ejecutivo de Telemundo, murió este 19 de agosto a los 55 años en un accidente de helicóptero en Kenia. Al momento de su fallecimiento era presidente y gerente general de Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Ft. Myers-Naples.

Originario de Florida, Suárez contaba con más de 27 años de experiencia en áreas relacionadas con noticias, medios digitales, creatividad y liderazgo.

Jose Alberto Suarez, Gerente General de @Telemundo en Fort Mayers, Tampa y Orlando habria tambien fallecido en el accidente del Helicoptero en Kenia.

Esto indicaria que la lista oficial de pasajeros entregada por las autoridades de Kenia tiene varias inconsistencias que todavia… pic.twitter.com/gIp9K7g6A3 — Marcel Ramirez Rhor (@marcelramirezrh) August 19, 2026

José Alberto Suárez y su trayectoria en Telemundo

Antes de incorporarse a NBCUniversal, al que pertenece Telemundo Station Group, Suárez trabajó en noticias y como presentador en medios de comunicación de Florida, Ohio y Texas.

De acuerdo con NBCUniversal News Group, división de la que forma parte Telemundo Station Group, fue presidente y gerente general de estaciones propiedad de Telemundo en Salt Lake City y San Antonio.

En abril de 2019 comenzó a dirigir KCSO/Telemundo 33 Sacramento y KNSO/Telemundo 51 Fresno, mientras que en enero de 2023 asumió el liderazgo de KBLR/Telemundo Las Vegas.

A lo largo de su carrera también ocupó cargos en estaciones propiedad de Telemundo y NBC. Fue director de Servicios Creativos y Programación de WTVJ/NBC 6 Miami.

Fue productor ejecutivo del programa de entretenimiento local “6 in The Mix”, además de ocupar el cargo de productor ejecutivo de los noticieros locales.

Previamente, desempeñó funciones relacionadas con medios digitales en Telemundo Station Group, WTVJ y WSCV/Telemundo 51 Miami.

Como ejecutivo, estuvo al frente de estaciones propiedad de Telemundo en Sacramento, California; Las Vegas y Fresno, California.

En estas posiciones lideró equipos de noticias, ventas, medios digitales, tecnología, recursos humanos, marketing, creatividad y asuntos comunitarios.

En febrero de 2024, Suárez fue nombrado presidente y gerente general de Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Ft. Myers-Naples.

Desde este cargo trabajó junto con el equipo ejecutivo de José Cancela y los líderes de NBCUniversal Local después de suceder a Migdalia Figueroa.

Los premios y reconocimientos de José Alberto Suárez

Durante su trayectoria como periodista y ejecutivo de medios, Suárez recibió distintos reconocimientos por su trabajo.

Entre ellos se encuentra el Lone Star Emmy a la Excelencia General en 2019, así como un Suncoast Emmy a la Mejor Imagen Promocional de Emisora por su trabajo con WTVJ.

También recibió tres premios Emmy al Mejor Noticiero Diario y varios reconocimientos de Associated Press.

¿Qué se sabe de la muerte de José Alberto Suárez?

El fallecimiento de José Alberto Suárez fue informado por César Conde, presidente de NBCUniversal News Group; Valari Staab, presidenta de NBCUniversal Local, y José Cancela, presidente de Telemundo Station Group.

En un comunicado, los ejecutivos lamentaron la muerte del periodista y destacaron lo difícil que resulta asimilar su fallecimiento debido a lo repentino de las circunstancias.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que cinco estadounidenses murieron tras un accidente de helicóptero ocurrido en una zona remota del norte de Kenia.

La aeronave llevaba siete tripulantes cuando se estrelló a las 09:13 horas en las inmediaciones del monte Ololokwe, en el condado de Samburu.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que todos los tripulantes fallecieron.

La empresa Lady Lori Kenya, identificada como operadora del helicóptero, confirmó que la aeronave estuvo involucrada en el accidente mientras realizaba un vuelo desde la Reserva Natural de Suyian hacia el monte Ololokwe.

Además de Suárez, entre las víctimas fueron reconocidos Michele Sensi-Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, quien murió junto con su esposa, Stephany Hollihan Vásconez, según confirmó la Asamblea Nacional de Ecuador.

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