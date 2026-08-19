Muere José Suárez, ejecutivo de Telemundo, tras accidente de helicóptero en Kenia

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Muere presidente y gerente de estaciones de Telemundo. Foto: Shutterstock

José Suárez, presidente y gerente general de varias estaciones propiedad de Telemundo, murió a los 55 años este miércoles 19 de agosto tras un accidente de helicóptero ocurrido en una zona remota del norte de Kenia en el que murieron otras seis personas, incluyendo el piloto.

El propio portal de Telemundo confirmó que el ejecutivo falleció luego de que la aeronave en la que viajaba se estrellara en las faldas del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, de acuerdo con información de autoridades de Kenia y del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.).

El periodista José Alberto Suárez, presidente y mánager general (GM) de Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Ft. Myers-Naples, falleció este miércoles en un accidente aéreo en Kenia. pic.twitter.com/6FafHWPA91 — Telemundo 31 (@Telemundo31) August 19, 2026

¿Qué pasó con el helicóptero donde viajaba José Suárez?

El helicóptero llevaba siete personas a bordo, seis pasajeros y el piloto; todos murieron en el accidente, registrado alrededor de las 9:13 de la mañana (hora local), según los primeros reportes.

El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que cinco de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses y señaló que la Embajada estadounidense en Kenia se mantiene en contacto con las autoridades locales para brindar asistencia consular a las familias.

Muere José Alberto Suárez, presidente y GM de Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Ft. Myers, en un accidente en Kenia. Conoce más sobre su legado. https://t.co/zQCQrXcyn7 pic.twitter.com/93RHMrWFST — Telemundo 60 San Antonio (@Noticias60) August 19, 2026

La aeronave involucrada en el accidente era operada por Lady Lori Helicopters y realizaba un vuelo chárter desde la Reserva Natural de Suyian hacia el monte Ololokwe.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que el helicóptero se estrelló en una zona de difícil acceso del condado de Samburu.

La Cruz Roja de Kenia participó en las labores de búsqueda y rescate, aunque las condiciones del terreno y un incendio en el sitio del accidente complicaron las operaciones.

Lady Lori confirmó que una de sus aeronaves estuvo involucrada en el accidente y aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.

Además de Suárez, entre las víctimas se encontraba Michele Sensi-Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, quien murió junto con su esposa, Stephany Hollihan Vásconez, según confirmó la Asamblea Nacional de Ecuador.

Las autoridades de Kenia y los organismos correspondientes continúan con las investigaciones para determinar qué provocó el accidente.

NBCUniversal lamenta la muerte de José Suárez

La muerte del ejecutivo fue confirmada por directivos de NBCUniversal, quienes enviaron un mensaje a los empleados para expresar sus condolencias.

César Conde, presidente de NBCUniversal News Group; Valari Staab, presidenta de NBCUniversal Local, y José Cancela, presidente de Telemundo Station Group, destacaron la trayectoria y calidad humana de Suárez.

“José fue un colega excepcional que se preocupaba profundamente por sus equipos, las comunidades a las que servían y el importante papel que desempeñan nuestras emisoras en la vida de las personas”, señalaron en un comunicado.

Los directivos también recordaron que Suárez aportaba energía, humor, calidez y un fuerte sentido de propósito a su trabajo, y destacaron que su influencia se extendió más allá de las estaciones que dirigió.

“Fue un líder muy respetado, además de un querido amigo y colega para muchos en NBCU Local y NBCU News Group”, señalaron.

La compañía agregó que la repentina muerte del ejecutivo hace que la pérdida sea especialmente difícil de asimilar y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

¿Quién era José Suárez, ejecutivo de Telemundo?

José Suárez tenía 55 años y era presidente y gerente general de Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Ft. Myers–Naples, estaciones propiedad de Telemundo en Florida.

El ejecutivo desarrolló una amplia trayectoria dentro de la industria televisiva estadounidense y ocupó distintos cargos de liderazgo en NBCUniversal y Telemundo.

Antes de asumir la dirección de las estaciones de Florida, Suárez fue presidente y gerente general de las estaciones de Telemundo en Fresno (KNSO), Sacramento (KCSO) y Utah (KULX).

Desde esos puestos supervisó áreas como noticias y plataformas digitales, ventas, marketing y promociones, recursos humanos, asuntos comunitarios y tecnología y operaciones.

También trabajó durante varios años en NBC 6 / WTVJ, en Miami, donde se desempeñó como director de Servicios Creativos y Programación Local.

En esa misma estación fue productor ejecutivo del programa de entretenimiento local “6 in The Mix”, además de ocupar el cargo de productor ejecutivo de los noticieros locales.

Antes de incorporarse a NBCUniversal, Suárez trabajó como director de noticias en CW South Florida / WSFL, Fox Toledo / WUPW y NBC 3 San Angelo / KSAN.

Su trayectoria también estuvo acompañada por diversos reconocimientos, recibió un premio Emmy del capítulo Suncoast por “Mejor imagen promocional de la emisora” por su trabajo en NBC 6, además de tres premios Emmy del capítulo de Cleveland por “Mejor noticiero diario” y varios reconocimientos de la Associated Press por su trabajo en Fox Toledo.

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