Maru Campos destaca aseguramiento de narcolaboratorio en Parral

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Maru Campos destaca aseguramiento de narcolaboratorio. Foto: Especial

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, destacó el aseguramiento de un narcolaboratorio en Parral, localizado mediante labores de inteligencia y vigilancia aérea de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que personal estatal detectara estructuras ocultas entre la vegetación, depósitos y vehículos de carga en las inmediaciones del municipio.

Cien mil dosis diarias de metanfetamina que ya no llegarán a nuestras calles, a ningún joven, a ninguna familia chihuahuense, y no van a cruzar la frontera.



La semana pasada, la vigilancia aérea de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) detectó un posible… pic.twitter.com/j6ubPX09y2 — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 8, 2026

Maru Campos destaca operativo contra narcolaboratorio

De acuerdo con la gobernadora, la información obtenida permitió desplegar una intervención conjunta entre la SSPE y Sedena, con personal de inteligencia, fuerzas especiales y elementos del Ejército Mexicano.

Durante la operación fue localizada una instalación presumiblemente destinada al procesamiento de drogas sintéticas, además de toneladas de sustancias químicas, precursores e infraestructura para su producción.

A su vez, los cálculos preliminares de la investigación señalan que el narcolaboratorio tendría capacidad para producir hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina. Campos señaló que esta cantidad equivaldría a unas 100 mil dosis, las cuales, de acuerdo con su mensaje, no llegarían a las calles.

Fiscalía General de la República investiga hallazgo

Tras confirmar los hallazgos, las autoridades notificaron de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR). El resguardo del inmueble y las diligencias periciales se realizan de manera conjunta entre autoridades estatales y federales. También se mantiene la cadena de custodia de las áreas y materiales asegurados.

Maru Campos reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Sedena, así como la coordinación entre las instituciones para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas.

Por último, la gobernadora afirmó que su administración mantendrá la colaboración con las autoridades federales y estatales en materia de seguridad.

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