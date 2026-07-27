Festival de Cine Libanés llega a México a pesar de la guerra en Medio Oriente

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Tercer Festival de Cine Libanés en CDMX. Foto: Alfredo Narváez

La tercera edición del Festival de Cine Libanés (FECIL) se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el Centro Libanés de la Ciudad de México. Este año, el evento se realizará en medio del contexto de guerra en Medio Oriente, por lo que su objetivo es mostrar al Líbano a través de historias reales, alejadas del conflicto.

¿Cuándo será el 3er Festival de Cine Libanés en CDMX? ¿Cuándo? 21, 22 y 23 de agosto de 2026

21, 22 y 23 de agosto de 2026 ¿A qué hora? Viernes 21 de agosto: 18:30 a 22:00 horas Sábado 22 de agosto: 10:30 a 18:30 horas Domingo 23 de agosto: 10:30 a 19:00 horas

¿En dónde? Centro Libanés

Centro Libanés Dirección: Hermes 67, Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940 Ciudad de México, CDMX. El Festival de Cine Libanés casi no regresa a México

Ginger Jabbour Abboud, directora y fundadora del FECIL, señaló en conferencia de prensa que los organizadores dudaron sobre la viabilidad de realizar el festival debido a la gran atención que acaparó el Mundial 2026 y las complicaciones derivadas de los conflictos en Medio Oriente.

“Consideramos si debíamos continuar con el festival este año, o no, por todos los retos que implicaba, desde cómo traigo a mis invitados, desde si me van a poder mandar películas y la dificultad de encontrar patrocinadores porque la atención estaba centrada en el Mundial”, dijo Jabbour Abboud.

Además de la atención mediática del Mundial, el Festival de Cine Libanés 2026 se enfrentó al hecho de que todos los cortometrajes que se exhibirán se produjeron en un contexto de guerra, a pesar de las limitantes al respecto.

“Nos pareció muy importante traer las voces de la gente de allá y que sea la misma gente quien nos cuente cómo es su realidad, que no todo es guerra y que la vida sigue”. Ginger Jabbour Abboud, directora del FECIL

Los organizadores decidieron continuar con el FECIL 2026 tras concluir que “si en estas condiciones no mostramos estas voces, ¿qué le queda al país? Se trata de un acto de resistencia“.

Los retos de traer el FECIL a México en un contexto complicado

En conferencia de prensa, la directora nacida en Beirut y residente de la Ciudad de México detalló que el Festival de Cine Libanés conlleva retos que otros festivales no requieren, por ejemplo:

Subtitular las películas al español

Traer directores y actrices directamente desde Líbano

Según explicó Jabbour, traer al talento es complicado debido a que los ciudadanos libaneses requieren de una visa especial para entrar a México y los vuelos desde aquel país pueden costar hasta el triple por el conflicto bélico actual.

Sin embargo, Ginger Jabbour también destacó que, a pesar de los retos, decidieron seguir con el proyecto para conocer un poco más de cómo se vive en Líbano desde la voz de sus artistas.

Finalmente, Carlos Salomón, director ejecutivo del FECIL, celebró: “Estas historias te hacen ver a un país que está al otro lado del mundo pero que, al mismo tiempo, tiene muchas cosas en común con lo que tenemos aquí y es importante darle una voz a la gente con todo lo que está pasando“.

¿Qué podrás encontrar en el Festival de Cine Libanés 2026?

La inauguración del Festival de Cine Libanés estará encabezada por el largometraje “Un mundo frágil y maravilloso”, cinta seleccionada por Líbano para representarle en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2026.

La cinta recorre tres décadas de la historia reciente libanesa a través de la amistad de dos personajes que enfrentan una decisión compartida por millones de personas en el país: quedarse o emigrar.

“Creo que todos en Líbano se han enfrentado a esa pregunta: ¿irme o quedarme?“, señaló Ginger Jabbour al adelantar que el director Cyril Aris será uno de los invitados especiales del FECIL 2026.

Aris viajará a México para presentar la película y sostener un diálogo con el público tras la proyección. Además, ofrecerá la clase magistral “Cómo filmar la memoria de una nación“, donde abordará el papel del cine como herramienta para preservar la memoria colectiva.

La clausura estará a cargo del documental “Dedo de novia“, de la directora Giselle Karam, quien también asistirá al festival. Esta cinta forma parte del esfuerzo del FECIL por llevar a la pantalla el trabajo de nuevos cineastas mexicanos-libaneses.

La película reflexiona sobre la memoria familiar, el matrimonio, los afectos y los roles de género dentro de la diáspora a partir de la historia de una familia mexicano-libanesa.

El festival contará también con la presencia de Doris Saba, directora ejecutiva de la Beirut Film Society, fundadora de la iniciativa Cinema for Peace y especialista en proyectos audiovisuales vinculados con derechos humanos y la construcción de paz.

Saba impartirá la clase magistral “Una historia puede cambiar un país“, dedicada a mostrar el potencial del cine como agente de transformación social.

La selección oficial de cortometrajes fue realizada por un comité integrado por un grupo multidisciplinario y experto en la industria conformado por:

Antonio Zirión

Faride Schroeder

Rodrigo Martínez

Fernando Moreno

Alejandra Acosta

Los curadores eligieron una muestra que reúne ficción, documental y animación producidos por una nueva generación de cineastas libaneses.

Agenda completa del FECIL 2026

Día 1 (Viernes 21 de agosto)

18:30 | Recepción y alfombra roja

19:30 | Ceremonia de inauguración

20:00 | Función inaugural: “Un mundo fragil y maravilloso”, en presencia del director Cyril Aris

22:00 | Coctel inaugural (Canapés y bebidas libanesas incluidas)

Día 2 (Sábado 22 de agosto)

10:30 | Apertura de puertas

11:00 | “La Universidad Americana de Beirut y Latinoamérica: una relación de 150 años” (Presentado por Charles El-Hayek)

11:30 | Clase magistral + conversación (Cyril Aris: cómo filmar la memoria de una nación)

13:30 | Buffet libanés disponible en Al-Andalus

16:00 | Selección oficial de cortometrajes I

18:30 | Selección oficial de cortometrajes II + conversatorio

Día 3 (Domingo 23 de agosto)

10:30 | Apertura de puertas

11:00 | Clase magistral + conversación (Doris Saba: una historia puede cambiar un país)

13:00 | Selección oficial de cortometrajes III

14:00 | Buffet libanés disponible en Al-Andalous

16:00 | Documental “Detrás del filtro”

17:00 | Función de clausura: “Dedo de novia”

19:00 | Clausura

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