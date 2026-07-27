¿Fan de Batman? La Expo Caballero Oscuro regresa con todo y cine gratis en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Habrá cosplay, coleccionables videojuegos y más. Foto: Shutterstock/Ilustrativa

Porque Batman es “el héroe que CDMX necesita”, regresa la Expo Caballero Oscuro con su séptima edición, programada para los próximos 8 y 9 de agosto.

Sin embargo, además de las conferencias, exposiciones y más actividades planeadas para este evento gratuito, este año también se llevará a cabo un ciclo de cine dedicado al Murciélago.

Prepárate, porque en Unotv.com te contamos de todos los batidetalles.

Del Batimóvil al cosplay: todo lo que encontrarás en la Expo Caballero Oscuro

La cita es en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Como parte de la exposición, habrá:

Proyecciones

Exhibición del Batimóvil

Conferencias

Torneo de videojuegos

Música en vivo

Juegos de mesa

Zona de coleccionables

Cosplay

Expositores

Sorpresas inspiradas en Batman

Como mencionamos, la 7.ª Expo Caballero Oscuro será el 8 y 9 de agosto, de 11:00 a 18:00 horas.

Batman en el cine: estas son las películas que podrás ver gratis

Previo a la exposición se llevará a cabo un ciclo de cine en el que se proyectarán algunas de las cintas más emblemáticas de Batman.

Programado del 23 de julio, hasta el 7 de agosto, también en el Centro Cultural Futurama, los filmes de la baticartelera son:

Lunes 27 de julio, “Batman Forever” (1995)

Martes 28 de julio, “Batman & Robin” (1997)

Miércoles 29 de julio, “Batman Begins” (2005)

Jueves 30 de julio, “Batman: Gotham Knight” (2008)

Viernes 31 de julio, “The Dark Knight” (2008)

Sábado 1 de agosto, “Batman Forever” (Versión Extendida) (1995)

Domingo 2 de agosto, “Zack Snyder’s Justice League” (2021)

Lunes 3 de agosto, “The Dark Knight Rises” (2012)

Martes 4 de agosto, “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016)

Miércoles 5 de agosto, “The Flash”, (2023)

Jueves 6 de agosto, “The Lego Batman Movie” (2017)

Viernes 7 de agosto, “The Batman” (2022)

Los horarios de las funciones del ciclo de cine son de lunes a viernes a las 12:00 y 17:00 horas, y sábado y domingo a las 14:00 horas y la entrada también es gratuita.

Así que ya lo sabes, si eres fanático del Caballero Oscuro, el Centro Cultural Futurama se convertirá en Gotham por unos días con cine, cosplay, coleccionables y muchas actividades inspiradas en uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.