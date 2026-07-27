¿Fan de Batman? La Expo Caballero Oscuro regresa con todo y cine gratis en CDMX
Porque Batman es “el héroe que CDMX necesita”, regresa la Expo Caballero Oscuro con su séptima edición, programada para los próximos 8 y 9 de agosto.
Sin embargo, además de las conferencias, exposiciones y más actividades planeadas para este evento gratuito, este año también se llevará a cabo un ciclo de cine dedicado al Murciélago.
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Del Batimóvil al cosplay: todo lo que encontrarás en la Expo Caballero Oscuro
La cita es en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Como parte de la exposición, habrá:
- Proyecciones
- Exhibición del Batimóvil
- Conferencias
- Torneo de videojuegos
- Música en vivo
- Juegos de mesa
- Zona de coleccionables
- Cosplay
- Expositores
- Sorpresas inspiradas en Batman
Como mencionamos, la 7.ª Expo Caballero Oscuro será el 8 y 9 de agosto, de 11:00 a 18:00 horas.
Batman en el cine: estas son las películas que podrás ver gratis
Previo a la exposición se llevará a cabo un ciclo de cine en el que se proyectarán algunas de las cintas más emblemáticas de Batman.
Programado del 23 de julio, hasta el 7 de agosto, también en el Centro Cultural Futurama, los filmes de la baticartelera son:
- Lunes 27 de julio, “Batman Forever” (1995)
- Martes 28 de julio, “Batman & Robin” (1997)
- Miércoles 29 de julio, “Batman Begins” (2005)
- Jueves 30 de julio, “Batman: Gotham Knight” (2008)
- Viernes 31 de julio, “The Dark Knight” (2008)
- Sábado 1 de agosto, “Batman Forever” (Versión Extendida) (1995)
- Domingo 2 de agosto, “Zack Snyder’s Justice League” (2021)
- Lunes 3 de agosto, “The Dark Knight Rises” (2012)
- Martes 4 de agosto, “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016)
- Miércoles 5 de agosto, “The Flash”, (2023)
- Jueves 6 de agosto, “The Lego Batman Movie” (2017)
- Viernes 7 de agosto, “The Batman” (2022)
Los horarios de las funciones del ciclo de cine son de lunes a viernes a las 12:00 y 17:00 horas, y sábado y domingo a las 14:00 horas y la entrada también es gratuita.
Así que ya lo sabes, si eres fanático del Caballero Oscuro, el Centro Cultural Futurama se convertirá en Gotham por unos días con cine, cosplay, coleccionables y muchas actividades inspiradas en uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos.
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