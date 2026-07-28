Revelan las primeras imágenes de Belinda como la emperatriz Carlota

| 09:44 | César García | Uno TV
Belinda
Belinda dará vida a Carlota en la nueva serie de HBO Foto: Getty

HBO Max publicó este lunes las primeras imágenes de “Carlota”, la serie en la que Belinda interpreta a la esposa de Maximiliano de Habsburgo, la última emperatriz de México.

En las imágenes también aparece el actor Jaime Lorente como Maximiliano y la actriz Mabel Cadena, quienes forman parte del elenco de la producción que todavía no tiene fecha de estreno.

Belinda se convierte en Carlota

Belinda se convierte en la emperatriz Carlota y HBO mostró una serie de imágenes en las que se puede ver la caracterización del personaje histórico.

“CARLOTA es una historia sobre todas las formas del amor, a un país, a una pareja, a las causas sociales, al arte y a la belleza; construir a este personaje fue un reto actoral y profundamente personal, y tengo la ilusión de que sorprenda y conmueva al público de México, España y más allá”.

El elenco lo completan Jaime Lorente como Maximiliano; Miguel Ángel Silvestre como Alfred van der Smissen y Mabel Cadena da vida a Josefa, mientras que Bárbara de Regil, Sebastián Zurita, Álvaro Rico y Clara Alvarado también forman parte de la producción.

La producción, fue una filmación de 17 semanas, se utilizaron locaciones de América Latina y Europa, como palacios, jardines, conventos y calles históricas.

Asimismo, se contó con 45 actores, un aproximado de mil 370 extras, 80 músicos y más de 100 bailarines.

Sobre los vestuarios de la serie, de los cuales ya hemos visto un poco con las imágenes mostradas, se sabe que están a cargo de Loles García, quien buscó recrear la elegancia del siglo XIX.

Según la sinopsis oficial, la serie habla de la vida de Carlota y Maximiliano al llegar a México y chocar con la realidad del país, mientras los romances y las deslealtades se hacen presentes.

De momento no se tiene una fecha de estreno; solo se sabe que la producción llegará de manera exclusiva a las pantallas de la plataforma HBO Max.

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