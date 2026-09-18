Reportan detención de famosa “chica del clima” de Televisa tras accidente en el que murió una persona; esto se sabe

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Reportan detención de famosa “chica del clima” Foto: Shutterstock

La conductora y “chica del clima” Michelle Zepeda fue detenida por las autoridades de Jalisco tras estar implicada en un accidente donde un joven motociclista perdió la vida, según reportan medios mexicanos.

Según los primeros reportes, el percance ocurrió en la avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en contraesquina con la Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

Fue a las 5:00 horas que el conductor de una moto Crossfox 220 negra con rojo fue impactado por una camioneta.

Michelle Zepeda, empleada de televisa del canal 4, presentadora del pronóstico del tiempo del noticiero matutino de N+ Guadalajara, fue detenida tras verse involucrada en un accidente vial donde murió un motociclista. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, en pic.twitter.com/7mYlvMiEsQ — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) September 18, 2026

Elementos de la policía dieron a conocer, según el reporte de medios, que la mujer que conducía el vehículo reportó el accidente a la aseguradora y fue retirada del lugar en ambulancia, siendo identificada posteriormente como Michelle Zepeda.

Novia del joven pide justicia

Cabe señalar que, a través de Facebook, el perfil de Hydeky Hernández, que se ha identificado como pareja sentimental de Justin Santamaría, joven que murió en el accidente, ha realizado publicaciones pidiendo justicia.

“Está publicación es para Michelle Zepeda sé que vas a ver esto y sólo quiero pedirte que des la cara hay toda una familia afectada sabemos el nombre de la persona que te está escondiendo, yo sé que él ya no va a volver pero creo que todo en esta vida se paga y tienes que estar consciente de lo que hiciste porque ya hay videos donde se ve claramente que tú te pasas el alto creo que no es justo que por tener palancas puedas estar tan cómoda en tu casa tienes las horas limitadas para comunicarte conmigo vamos a subir pruebas como pasaron las cosas y nos iremos hasta las últimas consecuencias”,se lee en parte de la publicación.

De momento, las autoridades no han brindado mayor información sobre el caso o cómo se dieron los hechos, pero se reporta que la mujer se encuentra detenida, mientras que el cuerpo de Justin Santamaría fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

¿Quién es Michelle Zepeda?

Michelle Zepeda es un rostro conocido de la televisión al formar parte del noticiario de N+ Guadalajara, donde brinda el reporte meteorológico.

Previo a su incursión en los medios audiovisuales, la joven fue parte del certamen de belleza Mexicana Universal Jalisco y, previo al accidente, se encontraba realizando contenido para sus redes sociales, las cuales han sido dadas de baja.

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