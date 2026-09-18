Carlos “Chicken” Muñoz revela que estuvo en terapia intensiva tras comer un poke bowl

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Carlos “Chicken” Muñoz estuvo al borde de la muerte. Foto: AFP

El conductor Carlos “Chicken” Muñoz, reveló que estuvo al borde de la muerte y pasó por terapia intensiva luego de sufrir un choque séptico que derivó en una emergencia médica.

El conductor compartió en redes sociales parte de lo que vivió durante los últimos días y explicó que todo comenzó después de consumir un poke bowl de atún, alimento que, según relató, habría estado relacionado con la presencia de tres bacterias y un virus.

“Hace una semana no sabía lo que era un choque séptico, no tenía idea de lo peligroso que era que mi presión cayera a 60/30”, escribió Carlos “Chicken” en una publicación de Instagram.

¿Qué le pasó a Carlos “Chicken” Muñoz?

De acuerdo con el testimonio difundido por el conductor, la emergencia médica fue tan grave que tuvo que ser trasladado a terapia intensiva.

Carlos explicó que no imaginaba que una comida que consideraba saludable pudiera terminar provocándole una complicación de esta magnitud.

En su publicación hizo referencia a un poke bowl de atún y señaló que, de acuerdo con lo que conoció durante su atención médica, este habría tenido tres bacterias y un virus.

“No me imaginaba que un poke bowl de atún, al que siempre pensé como algo súper healthy, pudiera traer escondidas tres bacterias y un virus, o que las manos de la persona del restaurante que lo preparó podrían no estar limpias”, relató.

Durante la emergencia, Carlos también enfrentó una fuerte disminución de su presión arterial.

Según contó, llegó a necesitar norepinefrina para mantener sus funciones vitales y le colocaron un catéter que ingresaba por la yugular hasta el corazón.

“Hace una semana tampoco sabía que tengo un ángel guardián llamado Juan José Delgadillo Morales, que, literalmente, me salvó la vida”, escribió al agradecer a la persona que fue fundamental durante la emergencia.

El conductor también agradeció a su esposa, padres, suegros, familiares y amigos por acompañarlo durante el proceso y esperar su recuperación.

Carlos “Chicken” asegura que estuvo cerca de perder la vida

Después de superar la etapa más complicada, Carlos “Chicken” Muñoz reflexionó sobre lo ocurrido y reconoció que ahora ve la vida de una manera diferente.

“Hoy, puedo contar esta experiencia como una anécdota, y hoy, que sé que pude haberme ido, solo puedo celebrar la vida y a los míos. Gracias, vida, por esta nueva oportunidad”, expresó.

El conductor acompañó su publicación con fotografías en las que aparece utilizando oxígeno y durante su traslado a terapia intensiva.

¿Qué es un choque séptico?

El choque séptico es una complicación grave de una infección que puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial y afectar el funcionamiento de distintos órganos.

Puede presentarse a partir de infecciones causadas por bacterias y, en algunos casos, por otros microorganismos.

En el caso de Carlos “Chicken”, señaló que enfrentó un choque séptico después de la emergencia médica que comenzó tras consumir el poke bowl.

¿Qué es la apendicitis aguda?

La apendicitis es la inflamación del apéndice, un pequeño órgano conectado al intestino grueso.

De acuerdo con MedlinePlus, generalmente ocurre cuando existe una obstrucción en el interior del apéndice, lo que puede provocar inflamación y problemas en el flujo sanguíneo.

Si la apendicitis no recibe tratamiento, el apéndice puede romperse y permitir que la infección se extienda hacia el abdomen, provocando peritonitis.

Por ello, se considera una emergencia médica y con frecuencia requiere una cirugía para retirar el apéndice.

Entre los síntomas más comunes están el dolor abdominal, que suele desplazarse hacia la parte inferior derecha, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fiebre, diarrea o estreñimiento. No todas las personas presentan los mismos síntomas.

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