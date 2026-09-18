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Carlos Rivera recordó cómo el musical marcó su carrera. Foto: Alberto Estrada

Carlos Rivera regresó al escenario de “El Rey León” para celebrar las 500 representaciones de la segunda temporada del musical en México, una producción que marcó un momento fundamental en su carrera y que, a 15 años de su estreno, continúa dejando huella en el teatro musical.

El cantante y actor recordó que interpretar a Simba era uno de sus grandes sueños, aunque en un principio parecía prácticamente imposible que pudiera formar parte del montaje.

“Cuando había terminado ‘La Bella y la Bestia’, mi querido Morris Gilbert me preguntó cuál era la obra que más soñaba hacer. Y le dije que era ‘El Rey León’”, relató.

Rivera contó que en aquel momento Morris Gilbert le advirtió sobre la dificultad de llevar el espectáculo a México. Sin embargo, las circunstancias cambiaron después de las audiciones realizadas en España en 2010, cuando la producción buscaba intérpretes para Simba, Nala y Mufasa.

Aunque inicialmente no consiguió participar en las audiciones, meses después recibió una llamada de Gilbert para informarle que estaban buscando nuevamente talento. Rivera envió su video y posteriormente viajó para realizar una nueva prueba, hasta conseguir el papel de Simba.

Carlos Rivera recuerda cómo consiguió el papel de Simba

El actor también recordó una conversación que tuvo con Morris Gilbert el día del estreno, cuando el productor le explicó la importancia que había tenido su participación para abrir la posibilidad de llevar el musical a México.

“Gracias a que tú eres el protagonista, hoy se abre al menos la posibilidad de poder llevar ‘El Rey León’ a México”, recordó Rivera que le dijo Gilbert aquella noche.

“El Rey León” impulsa al talento mexicano en el mundo

A 15 años de aquel momento, Carlos Rivera destacó que el mayor orgullo no está únicamente en su propia historia, sino en el talento que ha surgido de la producción mexicana y que posteriormente ha llegado a escenarios internacionales.

“‘El Rey León’ de México le dio al mundo entero un semillero de talento inmenso. Hoy mexicanos hacen ‘El Rey León’ del mundo en Londres, en Europa, en París, en España, en la gira de Asia, en la gira de Europa, en la gira de Reino Unido y en la gira de Estados Unidos”, afirmó.

Rivera aprovechó la celebración para reconocer a sus antiguos compañeros y a las nuevas generaciones que continúan formando parte del montaje. Para él, cada artista que sale de este escenario tiene la posibilidad de llevar su talento a otros lugares del mundo.

“Muchos otros siguen acá y estoy seguro de que estaremos aplaudiendo mucho de su talento cuando el telón baje aquí, pero se abra el telón del mundo para ustedes”, expresó.

Finalmente, Carlos Rivera felicitó a todo el equipo que hace posible “El Rey León” en México y recordó especialmente a Morris Gilbert, quien no pudo estar presente durante la celebración.

Previo a las 500 representaciones, por la alfombra roja desfilaron personalidades de la televisión y el teatro, como la conductora Cecilia Galeano, quien iba acompañada de su hija Vale, quien dijo que “El Rey León” es una obra que encanta a todo el mundo. “En cualquier momento que estés pasando, te pega la historia”.

Por su parte, el actor Pablo Perroni destacó la relevancia de que la gente siga yendo al teatro, porque “no hay como el teatro, en vivo, en tiempo real, la conexión con el público, y lo emocionante que es cada noche”.

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