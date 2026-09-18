Rosana celebra 30 años de música y regresa a México para compartir sus canciones y emociones

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Rosana no ve a la IA como una amenaza. Foto: Cortesía Lunas Rotas

Rosana, una de las cantautoras más importantes de la música en español, celebra 30 años de trayectoria y, después de permanecer un tiempo alejada de los escenarios mexicanos, regresará en octubre para reencontrarse con su público y “devolverle lo mucho que me ha dado” a este país, aseguró la intérprete de “Si tú no estás”.

La cantante española se presentará el próximo 6 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte de una gira con la que hará un recorrido por tres décadas de canciones, historias y experiencias compartidas con sus seguidores.

“Vamos a hacer un repaso por esos 30 años, un repaso musical y de contarnos lo que ha pasado en este tiempo y lo que ha sido entre mi querido México y yo”, expresó Rosana, quien aseguró sentirse muy emocionada por volver a uno de los escenarios más importantes del país.

A lo largo de su carrera, las canciones de Rosana han logrado permanecer vigentes y conectar con distintas generaciones. Para la artista, esto se debe a que sus letras parten de un elemento que permanece intacto pese al paso del tiempo: las emociones humanas.

“Las canciones, cuando hablan de emociones y son comunes a todos, da igual cómo cambia la vida y cuántas inteligencias artificiales se cuelen en la vida, la emoción humana es bastante pareja”, señaló.

Rosana habla sobre la inteligencia artificial en la música

Precisamente sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música, Rosana consideró que la tecnología no necesariamente representa una amenaza, siempre que sea utilizada como una herramienta y no sustituya aquello que, desde su perspectiva, hace que una canción tenga verdadera carga emocional.

“Para desnudar el alma y hacer una canción, uno tiene que tener alma. La inteligencia no tiene alma, lo que sí tiene es hacer todo a la velocidad de la luz y lo dispara a una velocidad de vértigo. Eso que la hace perfecta no lo hace emocional”, aseveró.

La intérprete también defendió la importancia de la honestidad al momento de escribir y aseguró que las emociones son el punto de partida de su proceso creativo.

“No se puede escribir la verdad desde otro sitio. La verdad desnuda, transparente, solo sale desde ahí, de la emoción, desde la desnudez del alma. Se siente, se vive y se comparte”, afirmó.

Rosana reconoció que, durante estos 30 años de trayectoria, nunca ha experimentado un bloqueo creativo que le impida escribir canciones. Su proceso, explicó, tampoco está condicionado por la intención de conseguir un éxito, pues prefiere ser fiel a lo que siente al momento de crear.

“Yo nunca he sabido qué es un hit. Sé cuándo una canción, al menos las que compongo, sale de lo más profundo de mis emociones y me responsabilizo de todo eso, de lo que escribo y siento”, puntualizó.

Rosana prepara su regreso a los escenarios mexicanos

Aunque todavía no adelantó quiénes serán los invitados que la acompañarán durante su presentación en el Auditorio Nacional, la cantante adelantó que espera celebrar rodeada de amigos y compartir con el público un recorrido por las canciones que han marcado su historia musical.

Además de su concierto del 6 de octubre en la Ciudad de México, Rosana se presentará el 4 de octubre en Puebla y el 8 de octubre en Monterrey, para concluir su recorrido por México el 9 de octubre en Guadalajara.

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