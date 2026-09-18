¿Jennifer Lopez fue arrestada en Minnesota? La verdad detrás de la noticia viral

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¿Qué fue lo que sucedió? Foto: AFP | Archivo

Jennifer Lopez se volvió viral este jueves luego de que surgieran rumores que mencionaban que la cantante había sido detenida en Minnesota por robo, sin embargo, esta noticia es falsa.

La mujer aprehendida fue Cyrena Anne Quast, cuyo parecido con la también actriz sorprendió a usuarios en redes sociales.

Quast fue identificada por medios como TMZ, que reportaron que fue capturada el pasado 30 de agosto por un presunto robo. Sin embargo el hecho se viralizó este 17 de septiembre de 2026.

Arrestan a mujer que se parece a Jennifer Lopez; ¿qué se sabe?

La confusión surgió a partir de la fotografía policial de Quast, que comenzó a circular en internet debido a las comparaciones y gran parecido físico con Jennifer Lopez.

Según la denuncia penal, citada por TMZ, Quast fue detenida después de que presuntamente sustrajera de una tienda dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas, cuyo valor rondaba los 580 dólares.

El caso ocurrió en Monticello, Minnesota, donde un empleado del establecimiento habría contactado a las autoridades después de reconocer a Cyrena Anne Quast y señalar que, supuestamente, también estaría relacionada con un robo similar ocurrido días antes.

The suspect, Cyrena Anne Quast, bears a striking resemblance to the famous singer and actress … so much so, you will literally do a double take here. pic.twitter.com/G8istO0ONW — TMZ (@TMZ) September 17, 2026

¿Dónde se encuentra Cyrena Anne Quast?

Después de su detención, la mujer fue ingresada en la cárcel del condado de Wright, donde se tomó la fotografía policial que, después, comenzó a circular en redes sociales.

Fue precisamente esa imagen la que provocó las comparaciones con Jennifer Lopez. Algunos usuarios encontraron similitudes entre los rasgos de la mujer y los de la intérprete de “If You Had My Love”.

De acuerdo con los reportes, Quast enfrenta una acusación por hurto menor grave, luego del presunto robo de las baterías.

¿Por qué se viralizó el caso?

El caso volvió a circular este 17 de septiembre, casi tres semanas después de la detención, debido a la viralización de la imagen y al parecido que usuarios encontraron entre la mujer y Jennifer Lopez.

Así, la noticia sobre un supuesto arresto de “JLo” en Minnesota resultó ser una confusión provocada por una fotografía policial, la persona detenida fue Cyrena Anne Quast.

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