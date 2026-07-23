Atacan al rapero Hades 66 en pleno concierto; termina con el rostro ensangrentado

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El rapero Hades 66 fue agredido durante su concierto Foto: Getty Images

El rapero originario de Puerto Rico, Ángel Yamil Santiago Vázquez, mejor conocido como Hades 66, sufrió una agresión en medio de su concierto en España.

El cantante se encontraba en Mallorca promocionando su disco, “El Se66eis”, cuando un objeto de vidrio impactó en su rostro, causándole diversas heridas.

Porto Rikolu rapçi Hades66, seyircilerden birinin fırlattığı cam bardak nedeniyle başından yaralandı. pic.twitter.com/V1bV69Es9N — ViralOne (@viralonee) July 23, 2026

Atacan al rapero Hades 66

Durante su concierto el cantante puertorriqueño Hades 66 sufrió una agresión en el rostro cuando un objeto lo golpeó, causándole múltiples cortes.

En varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver el momento en el que es golpeado y la sangre comienza a escurrir por su cara. En ese instante, el artista decidió detener el show.

Se ve a la seguridad tratando de identificar al agresor, mientras Ángel Yamil, visiblemente molesto, hace lo mismo para poder encararlo.

Según reportes de El Mundo, el rapero publicó historias en su perfil de Instagram, en donde mostraba a un grupo de personas golpeando a un individuo, posiblemente tratándose de la persona que lo atacó.

Posteriormente, publicó otra con un mensaje dirigido al atacante, asegurando que él aún se encontraba en Mallorca. De momento, no se sabe cuáles fueron los motivos que incitaron el ataque contra el rapero ni la identidad del agresor.

Por su parte, medios locales hablan de otro altercado en el mismo evento, donde un joven agredió físicamente a otro; este sí fue detenido por las autoridades.

¿Quién es Hades 66?

Hades 66 es un exponente del rap puertorriqueño que acumula 11 millones 236 mil 860 oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

Es originario de Morovis y creció en Guaynabo, mientras que en la propia biografía del artista, él se define como uno de los “mayores exponentes del trap latino y el maleanteo”.

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