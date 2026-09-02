Reseña de “Gungo y los juegos cavernícolas”: México dice presente en la era moderna de la animación

GENERANDO AUDIO...

¿Qué nos pareció “Gungo y los juegos cavernícolas”? | Foto: Videocine

México desarrolla pocas películas de animación; en todo 2025 se produjeron cuatro largometrajes animados, es decir, el 2% de la producción cinematográfica total del año. En medio de ese contexto, llega “Gungo y los juegos cavernícolas“, de la mano de los creadores de Huevocartoon, uno de los pocos faros de luz que tiene la industria mexicana.

Gabriel y Rodolfo Riva-Palacio Alatriste, quienes trajeron “Una película de huevos” hace 10 años, ahora traen una cinta con animación híbrida y un humor que, si bien carece de la irreverencia que les caracterizaba, destaca por la calidad tanto de su producción como de su casting.

¿De qué trata? Un príncipe cavernícola despistado debe liderar a un grupo de inadaptados para recuperar a su tribu, burlar a un rival hambriento de poder y ganar el enfrentamiento prehistórico definitivo.

Un príncipe cavernícola despistado debe liderar a un grupo de inadaptados para recuperar a su tribu, burlar a un rival hambriento de poder y ganar el enfrentamiento prehistórico definitivo. ¿Cuándo se estrena? 3 de septiembre de 2026

“Gungo y los juegos cavernícolas”, un junior contra el mundo

El hecho de que “Gungo y los juegos cavernícolas” no tenga el nivel de humor para adultos de otras producciones de los Riva-Palacio-Alatriste, no significa que no exista un tema crítico en la trama.

El protagonista, con voz de Ricky Limón, es un junior que no aporta nada a la sociedad y se aprovecha de su estatus como el hijo del jefe de su tribu. Su lección será encontrar su lugar en el mundo sin el apellido con el que nació (aún antes de que existiera el registro civil).

Este mensaje llega en el auge de una época caracterizada por los “lords” y “ladies” que se creen inmunes a las consecuencias por su estatus social. Gungo representa al primer lord de la historia y el hartazgo social se hace cargo.

A pesar del tema, “Gungo y los juegos cavernícolas” no deja de ser una película dedicada exclusivamente al público infantil, por lo que los chistes y el humor no serán particularmente efectivos para el público adulto.

La animación, la plusvalía de “Gungo y los juegos cavernícolas”

Gabriel y Rodolfo Riva-Palacio Alatriste comenzaron su aventura en la animación con el tradicional estilo 2D y, con el paso de los años, exploraron el mundo de la tercera dimensión.

A partir del auge de la animación híbrida, popularizado por la saga de “Spider-Man” de SONY, “Gungo y los juegos cavernícolas” pretende entrar en el nuevo juego (uno que no es cavernícola).

La animación en 3D es perfecta, e incorpora elementos de otros tipos de animación en distintas partes de la película, lo que le da una riqueza visual destacada en una industria que le da poco peso a la animación.

En 2025 se produjeron solo cuatro películas animadas; una de ellas se estrenó casi un año después, dos son de animación 2D y dos se realizaron con animación hecha con inteligencia artificial (IA):

“La familia del barrio. La maldición del quinto partido” (Animación 2D)

“Mi amigo el Sol” (Animación 2D)

“El océano del cielo” (Animación a través de IA)

“Muertamorfosis” (Animación a través de IA)

Una película en animación 3D es más costosa y complicada de hacer. Por esta razón, “Gungo y los juegos cavernícolas” es una cinta valiosa para una industria a la que le urge crecer.

Porque no solo incorpora un estilo de animación arriesgado, sino que hace todo lo posible para ir al siguiente nivel, pues de no lograrlo, el exilio es la consecuencia.

Un reparto que cumple en “Gungo y los juegos cavernícolas”

La carta de presentación de “Gungo y los cavernícolas” es la voz de Ricky Limón, creador de contenido que dice la primera línea de la película y que, por un momento, parece ser la voz de Bruno Bichir cuando éste interpretó a Toto en “Una película de huevos“.

El influencer parece tener más experiencia de la que realmente tiene en el mundo del doblaje y es acompañado por la también creadora de contenido Karen Torres y el comediante Daniel Sosa.

Los tres “star talents” lucen sueltos en su trabajo y podría deberse a que están acompañados por actores experimentados como Joaquín Cosío y Silvia Navarro.

Más aun, por la inclusión en el reparto de figuras del doblaje mexicano como Humberto Vélez, Mario Filio y el propio Raúl Aldana.

Entonces… ¿ver o no ver “Gungo y los juegos cavernícolas”?

Consentir a los creadores mexicanos nunca será producente, como tampoco lo es alentar a ver una película mexicana solo porque es mexicana, sin importar lo que tenga que decir.

“Gungo y los juegos cavernícolas” explora un tema actual desde la figura de la fábula infantil, arriesga con su animación e incorpora un elenco que mezcla caras conocidas, talentos experimentados y figuras del doblaje.

Es decir, tiene los elementos suficientes para darle una oportunidad en su paso por las carteleras comerciales y, de paso, ayudar a la industria de la animación que tanto necesita ese apoyo.

La especialización que más eligen los estudiantes de cine es la animación, según el Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2026… ¿de qué van a trabajar si se hacen cuatro películas animadas al año y la mitad se hace con IA?

Apoyar a proyectos como “Gungo y los juegos cavernícolas” sería demostrar que la animación tiene su público y que merecería aumentar el número de cuatro producciones a seis o siete (y con calidad no prehistórica).

Uno de los puntos menos disfrutables de la cinta es un product placement al final de la trama. Apoyar con énfasis a este tipo de producciones podría apoyar a que la publicidad no tenga peso en las narrativas.

Solo tal vez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.