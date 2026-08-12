Rod Stewart cancela conciertos en Monterrey, Guadalajara y CDMX; ¿cómo será el reembolso?

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El cantante británico se encuentra bien y en recuperación. Foto: AFP

Rod Stewart se sometió a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario y deberá tomarse, al menos, cuatro semanas para recuperarse, por recomendación de sus médicos, por esta razón, el cantante canceló algunas de las presentaciones de su gira “The Final Run”.

Entre las fechas canceladas se encuentran sus conciertos programados en México, específicamente en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México (CDMX).

Si tenías planeado asistir a alguna de las presentaciones del músico británico, en Unotv.com te contamos cómo será el reembolso de los boletos.

¿Cómo será el reembolso de los boletos para los conciertos de Rod Stewart?

A través de sus redes sociales, Ocesa confirmó este miércoles que los conciertos programados para el 9 de septiembre en Monterrey, 11 de septiembre en Guadalajara y 13 de septiembre en CDMX fueron cancelados.

“Por recomendación de sus médicos, se tomará las próximas 4 semanas para recuperarse y recobrar plenamente su condición física antes de regresar a los escenarios. Lamentablemente, esto significa que no podrá continuar con las fechas actualmente programadas de su gira”, destacó el comunicado de la empresa.

Asimismo, informó a las personas que compraron sus entradas en línea que el reembolso total de la compra, incluyendo los cargos por servicio, se verá reflejado automáticamente en la tarjeta utilizada para la operación.

Por otro lado, si la compra fue realizada en taquilla, se podrá solicitar el reembolso en el lugar donde se hizo la compra en los próximos días.

En caso de tener dudas con el procedimiento o requerir más información, puede consultarse la política de compra de la empresa.

¿Cuál es el estado de salud de Rod Stewart?

A través de sus cuentas oficiales de redes sociales, el cantante de 81 años informó que se encuentra bien y en recuperación tras el procedimiento para la colocación de un stent coronario, que es un dispositivo médico diseñado para restaurar y mantener el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, que se han visto estrechadas o bloqueadas por la enfermedad arterial coronaria.

“Ya me siento mejor y en plena recuperación. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todos los que me han cuidado tan maravillosamente. Me siento profundamente decepcionado por perderme estos conciertos y lamento fallarles a mis fans, pero espero con ansias regresar al escenario y volver a pasar un buen rato con todos ustedes muy pronto”. Rod Stewart

Anteriormente, el intérprete de “Maggie May” canceló varias fechas en Estados Unidos durante mayo y junio. En aquel momento, mencionó que padecía sinusitis y laringitis.

También en junio, tuvo que recibir oxígeno durante una presentación en Utah y confesó al público que estuvo a punto de desmayarse, según reportaron varios medios.

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