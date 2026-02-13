“Spider-Noir” revela avance y confirma fecha de estreno con Nicolas Cage

GENERANDO AUDIO...

¿“Spider-Noir” tendrá dos versiones? Foto: Sony Pictures

La serie “Spider-Noir”, lanzó su primer avance oficial y confirmó su estreno para el próximo 27 de mayo de 2026 a través de Prime Video, donde será transmitida de forma global.

La producción de Sony Pictures Television contará con el actor Nicolas Cage como protagonista, quien dará vida a esta versión del superhéroe, personaje que retoma tras haberlo interpretado con su voz en la película animada “Spider-Man: A través del Spider-Verso”.

La serie estará ambientada en una Nueva York del pasado

El tráiler revela que la historia se desarrollará en una Nueva York de la década de 1930, con una estética inspirada en el cine noir clásico, caracterizada por el uso de blanco y negro, aunque también tendrá una versión de escenas que serán denominadas como “tonos reales”.

El video, de un minuto con 40 segundos de duración (en ambas versiones), muestra parte del contexto del personaje, la crisis que enfrenta y varias escenas de acción, incluyendo el desplazamiento del superhéroe entre los edificios de la ciudad, al clásico estilo de Spider-Man.

Se espera que la serie tenga un enfoque más oscuro en comparación con otras historias tradicionales del Arácnido.

Ben Reilly será el protagonista en lugar de Peter Parker

En esta versión, el personaje principal no será Peter Parker, sino Ben Reilly, una variante del universo de El Hombre Araña.

Cabe mencionar que Ben Reilly apareció por primera vez en “The Amazing Spider-Man #149”, donde se explica su origen como un clon del mismo Peter Parker, creado por el villano conocido como “El Chacal”.

En esta adaptación, se especula en redes sociales que la elección del nombre responde a acuerdos entre Sony y Marvel, aunque no se han revelado detalles oficiales sobre la trama completa.

¿“Spider-Noir” tendrá dos versiones visuales?

El lanzamiento también incluyó dos pósters promocionales, uno en blanco y negro y otro en color.

Por otro lado, el estilo visual ha sido comparado por internautas con el de la película y serie de novelas gráficas de “Sin City”, escritas por Frank Miller, debido a su estética visual, así como por la esencia del mismo personaje.

En uno de los carteles promocionales se observa a Spider-Noir y su reflejo en el piso que muestra a Nicolas Cage, mientras que en la versión a color ocurre lo contrario.

Además, destaca la leyenda “watch two ways”, que sugiere la posibilidad de dos enfoques narrativos o perspectivas del mismo personaje, aunque la producción tampoco ha confirmado detalles adicionales relacionados a esto.

“Spider-Noir” forma parte de la expansión del universo televisivo basado en personajes del Spider-Verso y será una de las apuestas de Prime Video para este 2026.

