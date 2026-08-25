Xochiska 2026: Las Víctimas del Dr. Cerebro y Royal Club llaman al slam en CDMX

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Las Víctimas del Dr. Cerebro y Royal Club hablaron del Xochisxka. Foto: Oscar Gómez

El Xochiska 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, está cada vez más cerca y por ello, en entrevista para Unotv.com, Chipotle y Tuco, integrantes de Las Víctimas del Dr. Cerebro Show, junto con Rafael de Royal Club, adelantaron algunos detalles de lo que prepara el festival.

Cabe mencionar que esta será la tercera edición del evento, que se ha consolidado como un encuentro dedicado al ska y a la cultura que rodea a este género musical, además de reunir a distintas agrupaciones en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

Xochimilco, la “resistencia del sur” que encontró su propio escenario

Para los músicos, el Xochiska representa algo que va más allá de reunir bandas sobre un mismo escenario, ya que el evento nació como una forma de darle espacio a una escena que, según explicaron, durante años buscó un lugar propio al sur de la Ciudad de México.

“Está bien nombrada como la resistencia del sur”, señaló Rafael Montoya, vocalista de Royal Club, quien destacó que alrededor del encuentro también participan productores, músicos, bailarines, artistas urbanos y personas dedicadas al grafiti.

Así, el ska se convierte en el punto de partida de una celebración que reúne distintas disciplinas y formas de expresión.

Pero hay otro elemento que destacaron, las nuevas generaciones. El festival recupera la tradición de los grandes conciertos masivos que marcaron a varias generaciones, pero ahora incorpora a padres, hijos y hasta nietos que comparten la experiencia frente al escenario.

“Ver bailar a los niños ahí haciendo sus pequeños slams” es, para Rafael, una señal de que esta música continúa encontrando nuevos públicos.

A esto se suma la participación de mujeres y familias completas, en una escena que busca mantenerse vigente sin dejar atrás su historia.

Un festival para vivirlo y no sólo grabarlo con el celular

La invitación para quienes acudirán por primera vez es sencilla, llegar con disposición para escuchar, descubrir y disfrutar.

Tuco, bajista de Las Víctimas del Dr. Cerebro Show, recalcó que un concierto debe convertirse en una experiencia y no solamente en una oportunidad para tomar fotografías o videos.

“Un concierto no es irte a tomar una selfie. Es ir y guardar memorias y tener fotografías del alma”, destacó durante la charla.

En el caso del Xochiska, la experiencia comienza incluso antes de entrar al festival, pues los asistentes pueden aprovechar el día para recorrer Xochimilco, comer en familia y disfrutar de sus atractivos antes de llegar al concierto, resaltaron.

“Es un éxito grande para el trabajo que hacemos, el trabajo que hacen los organizadores de este tipo de eventos. (…) Eso demuestra que el rock y el ska siguen siendo cultura en México”. Chipotle, saxofonista de Las Víctimas del Dr. Cerebro Show

El encuentro en el Deportivo Xochimilco también busca abrir espacio a bandas emergentes. Que los nuevos proyectos encuentren un escenario para crecer.

“Se trata de brindarle el espacio a las nuevas generaciones y que esto siga. El propósito es que la música siga creciendo, que la escena no pare”. Tuco, bajista de Las Víctimas del Dr. Cerebro Show

Un encuentro entre la historia del ska y las nuevas generaciones

Esa mezcla entre experiencia y nuevas propuestas también se refleja en el cartel del Xochiska 2026. El festival reunirá a agrupaciones con una larga historia dentro de la escena, pero también abrirá espacio para proyectos que buscan hacerse de un nombre frente a un público que sigue encontrando en el ska una forma de expresión.

Entre las bandas invitadas estarán Los Calzones, agrupación argentina con cerca de cuatro décadas de trayectoria, así como 8 Kalacas, originaria de Los Ángeles, California.

A ellas se sumarán agrupaciones como Sekta Core, The Chernobyls, Insulini & Los Espantasuegras, Chino y su Gala, RU2, Los Korukos, Los Ojos de Frida, Cantina Calavera, DJ Heros, Los Panzones y Skapital Sound.

Así, el Xochiska no sólo mira hacia lo que ha sido el ska en México, sino también hacia lo que viene, bandas con historias distintas que coinciden en un mismo escenario y un público que, generación tras generación, mantiene vivo el género.

“El mejor escape es el arte”

El líder de Royal Club resumió parte del espíritu que buscan transmitir con el festival al hablar del contexto actual.

Para él, frente a un escenario marcado por la incertidumbre, reunirse alrededor de la música también puede convertirse en una forma de resistencia.

“En este momento de tanta violencia y tanta incertidumbre, el ser feliz es el mayor acto de rebeldía”. Rafael Montoya, vocalista de Royal Club

Aunque Rafa prefirió mantener el secreto de su presentación, sí adelantó que habrá algunas sorpresas relacionadas con el ambiente del festival.

Mientras que Las Víctimas, que actualmente graban su próximo álbum, así como el lanzamiento de su nuevo sencillo para su aniversario en Halloween, están muy contentos de presentarse en el evento.

Finalmente, recomendaron que quienes acudan al Xochiska el próximo 5 de septiembre vayan con zapatos cómodos, una torta de jamón y hasta un traje de rana, por si alguien quiere nadar en Xochimilco.

“Ya luego en la noche que se acabe to toquín, nos vemos ahí en la Isla de las Muñecas, ¿no?”, destacó Chipotle, entre risas.

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