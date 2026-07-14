James Franco, actor de Spider-Man, asegura que lo vigilan extraterrestres

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El actor había desaparecido de redes sociales. Foto: Gettyimages

James Franco, actor conocido por interpretar a Harry Osborn en la trilogía de Spider-Man, aseguró que es vigilado por extraterrestres; asimismo, compartió un misterioso video en el que aparece la silueta de un supuesto alien afuera de su casa.

El actor estadounidense regresó a las redes sociales después de varios años de ausencia con una serie de publicaciones en TikTok que despertaron la curiosidad de sus seguidores por saber si realmente fue abducido o es vigilado por seres espaciales.

¿Qué dijo James Franco sobre los extraterrestres?

Desde principios de junio, Franco comenzó a publicar videos en los que aparece nervioso y asegura que algo extraño ocurre a su alrededor. En una de sus primeras publicaciones afirmó:

“No puedo decir mucho ahora mismo. Pero quédense y les prometo que todo tendrá sentido”. Jame Franco, actor

El pasado 13 de julio, James Franco cumplió la fecha que había prometido para revelar el supuesto misterio y publicó un video en blanco y negro donde se aprecia una figura con apariencia extraterrestre asomándose afuera de su vivienda.

Las imágenes, grabadas con una estética similar a la de una cámara de seguridad, muestran a una misteriosa figura desplazándose entre la vegetación, observando hacia la vivienda y apareciendo cerca del garaje del patio trasero.

De acuerdo con James Franco, el supuesto ser tiene una cabeza alargada y ojos brillantes, rasgos que recuerdan a la imagen tradicional de los extraterrestres.

“Vi algo no humano en mi garaje. No era un mapache ni una zarigüeya… Vi unos ojos brillosos, una mano con no sé cuántos dedos y hablaba”. James Franco

Aunque la publicación rápidamente se volvió viral, muchos usuarios consideran que todo forma parte de una campaña promocional relacionada con “Love Meets in the Sunshine“, la próxima película protagonizada por el actor. Asimismo, según usuarios la imagen del alien está sobrepuesta, pues ciertas sombras verdes delatan la falsedad del video.

Hasta el momento, James Franco no ha confirmado si los videos forman parte de una estrategia publicitaria o si continuará revelando más detalles sobre el presunto avistamiento, por lo que el misterio sigue alimentando las teorías en redes sociales.

¿Por qué James Franco se alejó de las redes sociales desde 2018?

James Franco mantuvo un perfil bajo en redes sociales durante varios años después de que, en 2018, varias mujeres lo acusaran de presunta conducta sexual inapropiada y comportamiento sexualmente explotador. Aunque el protagonista de Spider-Man negó inicialmente las acusaciones y aseguró que “no eran precisas”, la polémica afectó su carrera y lo llevó a reducir significativamente sus apariciones públicas.

En 2019, dos exalumnas de su escuela de actuación presentaron una demanda civil en su contra, la cual fue resuelta mediante un acuerdo extrajudicial en 2021. Ese mismo año, Franco reconoció que padece adicción al sexo y que incluso mantuvo relaciones sexuales consensuadas con las estudiantes de su escuela de actuación.

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