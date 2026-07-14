Miss Universo México 2026 ya tiene sede y fecha para elegir a su representante

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Miss Universo México 2026 llegará a la final. Foto: Getty (Ilustrativa)

Miss Universo México 2026 confirmó que Los Cabos, Baja California Sur, será el escenario donde se coronará a la próxima representante del país en la gran final. Una de las participantes obtendrá el derecho de competir por la corona internacional de Miss Universo.

La organización hizo oficial la noticia este lunes a través de sus redes sociales, donde la actual reina nacional, Fátima Bosch, apareció en un video para confirmar el destino que recibirá el evento.

¿Cuándo será la final de Miss Universo México 2026?

La final del certamen está programada para el 29 de agosto, fecha en la que las participantes buscarán convertirse en la nueva Miss Universo México y obtener el derecho de representar al país en la próxima edición del concurso internacional.

Aunque aún no se han dado a conocer más detalles sobre las actividades previas , la organización adelantó que Corazón Cabo Resort & Spa será el hotel sede de Miss Universe México 2026. Como parte del anuncio, Fátima Bosch, quien obtuvo la corona nacional el año pasado, compartió un video promocional desde distintos puntos de Los Cabos.

La publicación no tardó en generar reacciones entre los seguidores del concurso, especialmente de habitantes de Baja California Sur, quienes celebraron que el estado sea anfitrión de uno de los certámenes de belleza más importantes del país.

Mensajes como “¡En mi ciudad, qué emoción!”, “La reina en el paraíso” y “Bienvenida a Los Cabos” destacaron entre los comentarios que recibió la publicación.

En las próximas semanas, la organización dará a conocer más detalles sobre las actividades previas y las participantes que buscarán convertirse en Miss Universo México 2026, rumbo al certamen internacional que reunirá a representantes de distintos países.

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