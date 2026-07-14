6 películas y documentales sobre francotiradores basados en hechos reales

GENERANDO AUDIO...

Estas películas muestran la realidad del francotirador. Foto: AFP

Los francotiradores han inspirado películas, documentales y series que retratan desde conflictos bélicos hasta algunos de los ataques más impactantes de la historia.

Tras el interés que despertó el caso del Francotirador de Washington, recordado nuevamente por las comparaciones surgidas en redes sociales con los ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl, Puebla, estas producciones muestran cómo el cine y la televisión han abordado historias basadas en hechos reales.

¿Qué películas y series de francotiradores están inspiradas en casos reales?

1. American Sniper (2014)

Dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Bradley Cooper, narra la historia de Chris Kyle, integrante de los Navy SEAL considerado el francotirador más letal en la historia militar de Estados Unidos. La cinta también aborda las secuelas psicológicas que enfrentó tras regresar de la guerra de Irak y el trágico desenlace de su vida.

Disponible en: Amazon Prime Video y Netflix (según disponibilidad por región).

2. Enemy at the Gates (2001)

Inspirada en la vida del francotirador soviético Vasili Záitsev, recrea su participación en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. La película muestra el famoso duelo entre Záitsev y un francotirador alemán, aunque algunos historiadores cuestionan que ese enfrentamiento ocurriera exactamente como aparece en pantalla.

Disponible en: Amazon Prime Video.

3. Hyena Road (2015)

Basada en la construcción de la llamada Ruta Hyena durante la guerra de Afganistán, sigue a un grupo de soldados canadienses mientras realizan misiones de alto riesgo, entre ellas operaciones con francotiradores. La producción obtuvo tres Canadian Screen Awards.

Disponible en: Amazon Prime Video.

4. 11 Minutes

Esta miniserie documental reconstruye minuto a minuto el ataque perpetrado durante el festival Route 91 Harvest en Las Vegas, en 2017, donde un tirador abrió fuego desde un hotel.

Disponible en: Paramount+.

5. True Crime: A Sniper in the Tower

El documental del History Channel analiza la masacre ocurrida en la Universidad de Texas en 1966, cuando Charles Whitman disparó desde la torre del campus contra estudiantes y transeúntes.

6. I, Sniper

La serie documental reconstruye el caso del Francotirador de Washington, ocurrido en 2002, mediante entrevistas con investigadores y conversaciones con Lee Boyd Malvo, uno de los responsables de los ataques. Disponible en Amazón.

Estas producciones muestran distintos episodios inspirados en hechos reales, desde conflictos militares hasta ataques que marcaron a comunidades enteras. Aunque algunas dramatizan ciertos acontecimientos para efectos narrativos, todas toman como punto de partida sucesos documentados que tuvieron un impacto histórico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.