“Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin” llega a cines de México con una historia de fe y esperanza

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La cinta fue dirigida por Sabrina y Steven J. Gunnell. Foto: Especial

Una película que busca hablar de la fe desde una perspectiva cercana al espectador llega este jueves a las salas mexicanas, “Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin”, dirigida por Sabrina y Steven J. Gunnell, estrena en México este 27 de agosto de 2026 y podrá verse en 150 salas de Cinépolis.

La cinta ya ha recorrido distintos países y, de acuerdo con información proporcionada por sus promotores, su exhibición ha generado interés entre espectadores con diferentes creencias y formas de entender la espiritualidad.

En Francia, más de medio millón de personas vieron la película, según cifras de la producción. Entre ellos se encuentran musulmanes, ateos, cristianos y judíos, además de espectadores que decidieron regresar a verla una segunda y hasta una tercera vez.

La producción también destaca la respuesta que ha encontrado en América Latina, particularmente por la manera en que algunos espectadores han relacionado la historia con temas como la esperanza, la reconciliación y la paz interior.

México recibe la película en medio de una campaña nacional

En el país, la llegada de “Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin” ha estado acompañada por una campaña que incluye 250 espectaculares.

Los promotores aseguran que algunos jóvenes han compartido en redes sociales sus reacciones al encontrarse con estos mensajes y que, para ellos, la propuesta ha representado un momento de reflexión en medio de un contexto que consideran marcado por la violencia y la incertidumbre.

Más allá de la referencia religiosa, la producción busca que la película pueda generar una conversación alrededor de la necesidad de encontrar esperanza y serenidad frente a las dificultades cotidianas.

Una historia que conecta el siglo XVII con el presente

La película recorre alrededor de 350 años de historia, desde las revelaciones relacionadas con el Sagrado Corazón de Jesús en la Francia del siglo XVII hasta situaciones y preocupaciones que forman parte de la vida contemporánea.

A partir de este recorrido, los realizadores plantean temas como la soledad, el vacío interior, el sufrimiento y la búsqueda de un sentido que permita afrontar momentos difíciles.

La historia presenta el Corazón de Jesús como una representación del amor, la misericordia, el consuelo y la esperanza. Sin embargo, la producción sostiene que su propuesta busca llegar también a quienes no necesariamente tienen una relación cercana con la religión.

En ese sentido, Dos Corazones Films, responsable de traer la cinta a México, plantea su estreno como una oportunidad para que cada espectador se acerque a la historia desde su propia experiencia.

“El mensaje de la película no excluye a nadie: ofrece un nuevo comienzo. En tiempos de división y dolor, el público está buscando paz, esperanza y un sentido que acompañe de verdad. Una joven de Jalisco, después de verla en una premier, comentó: ‘Entendí que Dios me ama’, y eso me llenó de paz”, afirmó la productora.

Con su llegada a 150 salas de cine, “Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin” buscará encontrar en México a un público dispuesto a acercarse a una historia que combina fe, memoria histórica y una reflexión sobre la esperanza.

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