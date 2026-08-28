Ninel Conde se quema ambas manos en accidente de cocina: “Oren por mí” 

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Ninel Conde sufre quemaduras tras accidente Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde reveló que sufrió un accidente de cocina que provocó que se quemara ambas manos mientras maniobraba un sartén caliente.

La actriz y cantante explicó, a través de sus redes sociales, que el accidente ocurrió debido a que no utilizó los utensilios de cocina adecuados para manipular el sartén, pues en lugar de utilizar una manopla para el calor, intentó detenerlo con un trapo.

“Pues como les mostré en la foto, sufrí una quemadura con un sartén de hierro forjado que lo traía con un trapo deteniéndolo en lugar de con una manopla para el calor, se me resbaló y la inercia me hizo detenerlo y me quemé las dos manos”, explicó Ninel.

En un video publicado en sus redes sociales, la también actriz mostró cómo terminaron sus manos después del accidente. Aunque aseguró que recibió la atención necesaria por parte de los médicos de la producción, reconoció que continúa con mucho dolor y ahora solo está esperando ver cómo evolucionan las heridas.

“Me atendieron muy bien los doctores de la producción, tengo mucho dolor y pues bueno, hoy no me voy a preocupar por mañana, mañana Dios dirá si esto sigue mal o doliendo, pues ya vemos qué hacemos”, comentó.

Ninel Conde también señaló que el cansancio comienza a afectar físicamente su estado, pues actualmente se encuentra participando en las grabaciones del reality de cocina.

Cabe señalar que en la caja de comentarios, múltiples usuarios y compañeros de Ninel le dedicaron palabras de apoyo y ánimo después de conocer lo ocurrido, deseándole una pronta recuperación.

Por su parte, la cantante agradeció las muestras de cariño y compartió un mensaje con sus seguidores “El cansancio ya está haciendo estragos físicamente en mí. Hoy solo les pido una cosa: oren por mí, mis bebés”, escribió Ninel Conde.

La artista continúa bajo atención médica y permanecerá pendiente de la evolución de las quemaduras en ambas manos.

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