Brad Pitt e Inés de Ramón aparecen como pareja en Instagram por primera vez

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Brad Pitt e Inés de Ramón. Foto: AFP

Brad Pitt e Inés de Ramón aparecieron fotografiados como pareja por primera vez en redes sociales. La estilista Laurie Zanoletti compartió las imágenes de la pareja que fue fotografiada el mismo día de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Aunque su relación comenzó en 2022, fue hasta ahora que ambos se mostraron abiertamente en redes sociales, posando juntos en fotografías.

La diseñadora escribió en su publicación:

“Mis amantes favoritos @inesdrmn y Brad Pitt para un momento increíble en NYC”. lauriezanoletti, Instagram

En las imágenes se puede ver a Brad Pitt portando un clásico smoking negro con solapas de pico, combinado con una camisa blanca de cuello rígido y un moño negro. Complementó su atuendo de etiqueta con unas gafas de sol oscuras de montura gruesa.

Por su parte, Inés de Ramón lució un elegante vestido negro texturizado con escote y la espalda descubierta. Además, llevó el cabello completamente recogido en una coleta y un maquillaje natural en tonos cálidos.

Inés de Ramón compartió la publicación de la estilista en su cuenta de Instagram donde se les ve el día de la boda de Taylor Swift y Travis Kalce, el pasado3 de julio.

También mostró las fotos en sus historias, aunque ya no se encuentran disponibles en este momento. El portal Page Six confirmó que De Ramón acompañó las historias con el sencillo “Lover” y un emoji de corazón rojo.

¿Cuándo inició la relación de Brad Pitt e Inés de Ramón?

A Brad Pitt e Inés de Ramón se les relaciona sentimentalmente desde noviembre de 2022, cuando fueron captados juntos por primera vez durante un concierto de U2.

Posteriormente, hicieron su primera aparición pública durante la Gala LACMA Art + Film 2023.

Aproximadamente un mes después, la pareja fue vista en una fiesta de la película “Babylon”, protagonizada por Brad Pitt. Su relación se confirmó en enero, cuando el actor vacacionó junto a De Ramón, quien fue fotografiada tomando el sol en topless al lado de su novio.

El actor finalizó formalmente su divorcio con Angelina Jolie en diciembre de 2024, luego de que la actriz solicitara la separación en septiembre de 2016.

Por su parte, la diseñadora de joyas Inés de Ramón contrajo matrimonio en 2019 con el actor Paul Wesley, aunque la pareja se separó en 2022.

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