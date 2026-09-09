Gala Montes explota contra “Malinche” por pago injusto: “Me parece una falta de respeto”

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Gala Montes vs Malinche: esto dijo la actriz | Foto: Cuartoscuro

Gala Montes reveló este miércoles 9 de septiembre que no recibió “un pago justo” por su participación en “Malinche El Musical“, asegurando que se vio en la necesidad de entrar a “La Casa de los Famosos México 2026” para generar ingresos producto de esta situación.

Los dichos de la cantante y actriz surgen después de que la puesta en escena de Nacho Cano informara que su participación en la obra se posponía de manera indefinida. Hasta el momento, las cuentas oficiales del proyecto no han respondido a las acusaciones de la artista.

Cabe señalar que el conflicto entre Gala Montes y “Malinche” surgió a raíz de que la protagonista de “Hasta la madre del Día de las Madres” saliera voluntariamente de “La Casa de los Famosos” menos de dos días después de haber entrado.

Gala Montes explota contra “Malinche El Musical”

A través de sus stories de Instagram, Gala Montes agradeció a Nacho Cano, creador de “Malinche El Musical” por invitarla a participar en el proyecto; sin embargo, reprochó que no se le pagó lo correspondiente por su participación.

“Durante todo este proyecto, existió una situación que para mí fue muy dolorosa: trabajar y ser explotado sin un pago que considero justo”. Gala Montes

La actriz y cantante denunció que no se le retribuyó debidamente por su trabajo, tiempo, imagen y “todo lo que aporté para que este proyecto pudiera existir y tener el alcance que tuvo“.

Y recordó que, a pesar de dicha situación, accedió a presentarse en “Malinche” durante las fechas pactadas para el próximo mes de octubre completamente gratis, con la intención de que el proyecto pudiera continuar, según sus palabras.

“Me parece una falta de respeto”, reprocha Gala Montes

Gala Montes también aseguró que había acordado con los responsables de la obra que ambas partes llegarían a un acuerdo sobre su futuro en el proyecto y que se anunciaría la decisión en conjunto.

“Por eso me parece una falta de respeto que, después de todo lo que he aportado, y después de haber intentado encontrar una salida de buena fe, hoy se pretenda contar la historia de una manera distinta“, escribió.

Además, aseguró que decidió alzar la voz con el objetivo de no seguir normalizando las dinámicas en las que los artistas son los últimos en ser considerados en este tipo de decisiones aún cuando su trabajo genera valor para otros.

Cabe destacar que la propia Gala Montes dio señales de desconocer la decisión, pues poco antes de que saliera el comunicado de “Malinche”, negó en redes sociales su salida del proyecto.

¿Qué dijo “Malinche” sobre la salida de Gala Montes?

“Malinche El Musical” informó este martes que la participación de Gala Montes en la producción será pospuesta de manera indefinida.

La producción agradeció a la actriz y cantante el tiempo que dedicó al proyecto durante esta primera etapa, así como su entusiasmo y profesionalismo. Además, señaló que mantiene abierta la posibilidad de trabajar nuevamente con Gala Montes más adelante.

Comunicado Malinche.

El espectáculo musical de gran formato de Nacho Cano, confirmó que la participación de Gala Montes se pospone de manera indefinida sin detallar las razones que llevaron a tomar esta decisión.

La producción tampoco informó si existe una fecha prevista para que Gala Montes pueda incorporarse posteriormente al espectáculo ni dio detalles sobre quién ocupará su lugar.

El mensaje únicamente señala que las puertas de Malinche permanecerán abiertas para explorar futuras colaboraciones con la artista.

“Las puertas de Malinche permanecerán abiertas para explorar futuras colaboraciones”, señaló el espectáculo en el mensaje difundido este martes.

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