Aldo Rendón detalla los problemas de salud por los que salió de “La Casa de los Famosos”

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Aldo Rendón habla de sus problemas de salud Foto: Getty

Aldo Rendón es un creador de contenido y stylist que formó parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, reality que terminó abandonando por problemas de salud.

Ahora, ya fuera del programa de televisión que aún continúa en emisión, el influencer habló con Maxine Woodside sobre los padecimientos médicos que lo orillaron a tomar la decisión de salir de la casa más famosa de México.

ALDO RENDÓN TIENE UN PROBLEMA EN EL HÍGADO Y EN EL BAZO 🥹🚨 se puso grave dentro de LCDLF#ebninforma #ernestobuitronnews #aldorendon #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/iposTxg31K — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) September 9, 2026

“Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también, como me da gota”, menciona durante la plática, asegurando que dentro del show la producción no podía proporcionarle los medicamentos necesarios para su padecimiento.

“Un desastre. Llegó un momento en el que ya no me podían hacer más estudios dentro. Por eso tomé la decisión. Yo la tomé”, puntualizó.

El creador de contenido aseguró que en los últimos días las complicaciones médicas ya lo hacían pasarla mal dentro del programa y terminó abandonando el reality.

En la entrevista revela que: “tampoco me dijeron: ‘Si te quieres quedar’. Ya llevaba 10 días sintiéndome mal… cuando salieron los resultados, la doctora fue la que dijo: ‘Su bazo muy crecido. Tengo que hacerle tomografías y no se pueden hacer dentro de La Casa’. Yo ya no podía. Todavía no hay un diagnóstico, pero ahí vamos”.

Cabe señalar que, de momento, no se ha especificado cuál es el padecimiento que le causa estos problemas, pero puntualiza que ya está en el tratamiento y los estudios necesarios.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón se define como una figura consolidada dentro del mundo de la moda, pues cuenta con más de 25 años de trayectoria y ha llegado a colaborar con marcas como Saint Laurent, Miu Miu, VOGUE y El Palacio de Hierro.

Asimismo, su popularidad ha aumentado gracias a que se ha convertido en un creador de contenido, formando una comunidad en redes sociales con sus videos sobre moda, tendencias y cultura pop.

Dentro del mundo del entretenimiento ha contado con colaboraciones de personalidades como Kenia OS y El Malilla en su canal de YouTube, así como ha sido parte de shows como La Más Draga como juez.

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