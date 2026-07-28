Suri, hija de Tom Cruise, cambia legalmente su apellido y deja de usar el de su padre

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Suri se mantiene alejada del espectáculo. Foto: Getty Images

Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dejó legalmente de usar el apellido de su padre. De acuerdo con registros de votantes obtenidos por la revista People, la joven de 20 años aparece oficialmente como Suri Noelle.

La estudiante de Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, Pensilvania, se registró para votar en el condado de Allegheny durante octubre de 2024 con el nombre de Suri Noelle, según los documentos,

El apellido Noelle proviene del segundo nombre de su madre, la actriz Katie Holmes.

Tom Cruise's daughter wants nothing to do with him



Suri Cruise, the child he had with Katie Holmes, is now Suri Noelle after legally changing her name.



Katie suddenly left Tom when she discovered he'd been secretly auditing Suri with fellow Scientologists when she was just 6… pic.twitter.com/F9MLcYNT3z — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 28, 2026

¿Cuándo comenzó a usar el apellido Noelle la hija de Tom Cruise?

Aunque el cambio legal trascendió en las últimas horas, la joven ya había utilizado el nombre Suri Noelle públicamente en junio de 2024, durante su ceremonia de graduación de preparatoria.

Ese mismo fin de semana de 2024, Tom Cruise fue visto en Londres asistiendo a un concierto del The Eras Tour de Taylor Swift, mientras su hija celebraba el cierre de esa etapa académica.

Meses después, Holmes habló a la revista Town & Country sobre el ingreso de Suri a la universidad y expresó el orgullo que siente por ella.

“Estoy orgullosa de mi hija. Por supuesto, extrañaré la cercanía, pero estoy realmente orgullosa de ella y estoy feliz”. Kate Holmes, actriz en entrevista para Town & Country

La protagonista de “Dawson’s Creek” añadió que esta nueva etapa representa un momento de crecimiento personal para su hija.

Katie Holmes desmintió rumores sobre Tom Cruise

En diciembre de 2024, Katie Holmes también respondió públicamente a versiones que aseguraban que Suri había recibido un fondo fiduciario de Tom Cruise al cumplir 18 años.

A través de sus redes sociales, la actriz negó esa información luego de que el Daily Mail publicara un reporte sobre el supuesto fideicomiso.

“Es completamente falso”, escribió Holmes sobre una captura de pantalla del artículo. En la descripción de la publicación agregó un breve mensaje: “Ya basta”.

Desde el divorcio de Tom Cruise y Katie Holmes en 2012, Suri ha mantenido un perfil discreto y pocas veces aparece en eventos públicos.

No obstante, en agosto de 2025 fue fotografiada visitando a su madre durante el rodaje de la película “Happy Hours” en Nueva York. Madre e hija caminaron juntas por las calles de la ciudad antes de que Holmes se incorporara al set, donde compartía escenas con Joshua Jackson, su excompañero en la serie “Dawson’s Creek“.

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