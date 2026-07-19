El emotivo discurso de Tom Cruise en la Final del Mundial 2026: “Esto es grandeza”

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Cruise dio un mensaje de paz y unión. Foto: AFP

Tom Cruise fue uno de los invitados especiales de la ceremonia previa a la Final del Mundial 2026, donde aprovechó su participación para enviar un mensaje sobre la importancia del futbol como un deporte capaz de unir culturas, países y aficionados alrededor del mundo.

El actor estadounidense apareció en el escenario antes del partido entre España y Argentina y destacó que el torneo reunió a personas de distintas nacionalidades en torno a una misma pasión.

“48 naciones cruzaron mares y culturas para formar parte de la competencia”, dijo sobre el futbol.

Tom Cruise gives an inspirational speech while opening the FIFA #WorldCup final:



"So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. This is greatness."



(via FOX) pic.twitter.com/xNxQPhnaqA — Variety (@Variety) July 19, 2026

“El fútbol es una lengua que se habla sin palabras. Una fuerza que une a las personas, que convierte extraños en amigos. Nos recuerda quiénes somos. España y Argentina. La historia pertenece a todos y cada uno de nosotros: a cada selección, a cada jugador, a cada aficionado y a cada voluntario. Cada sueño que nace desde el campo. Celebremos juntos por un gran torneo”. Tom Cruise, actor

Cruise también reconoció a jugadores, selecciones, aficionados y voluntarios que hicieron posible el torneo, además de invitar al público a celebrar juntos una edición histórica de este torneo.

Sin referencias a “Digger”, pero con spot de la película en las redes de Cruise

Aunque su participación estuvo enfocada completamente en el futbol, en redes sociales algunos usuarios esperaban que Cruise aprovechara su aparición mundialista para hablar de “Digger”, su nueva película dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

Sin embargo, el actor no realizó ninguna mención sobre la cinta durante su aparición en la Final. No obstante, horas antes del evento, Tom Cruise había utilizado sus redes sociales para compartir un adelanto promocional del proyecto.

En el video, el actor aparece transformado en Digger Rockwell, un magnate petrolero, realizando maniobras con un balón de futbol. La secuencia muestra cómo la pelota se convierte simbólicamente en el planeta Tierra, una referencia al personaje y a la historia de la película.

Además, el adelanto incluye referencias a figuras del futbol como Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

¿De qué trata “Digger”, la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu?

“Digger” representa la primera colaboración entre Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, ala película presenta al actor como un empresario petrolero que intenta convertirse en el salvador de la humanidad después de provocar un desastre ecológico de grandes dimensiones.

El elenco también incluye a Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed y John Goodman. La producción combina elementos de sátira, comedia negra y cine de catástrofes, y tiene previsto su estreno en cines a finales de septiembre.

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