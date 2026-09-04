Sydney Sweeney deslumbró en Venecia con un vestido vintage de Armani

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La actriz brilló con su look. Foto: Reuters

Sydney Sweeney se robó cientos de miradas en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026, al aparecer con un espectacular vestido vintage de Giorgio Armani que combinó transparencias y lentejuelas, haciendo que destacara su figura.

La actriz de “Euphoria” asistió a una cena organizada por Armani Beauty en el marco de la 83ª edición del festival, aunque su presencia en Venecia no está relacionada con la presentación de una película.

Sydney Sweeney makes a star-studded appearance at the Armani Beauty Dinner at #VeniceFilmFestival.https://t.co/Y6HeJ9ubZn pic.twitter.com/v0BXMkn0Gu — Variety (@Variety) September 4, 2026

Sydney Sweeney se roba el show con un Armani del año 2000

Foto: Reuters

El vestido que eligió la actriz no es una creación reciente; pues se trata de una pieza perteneciente a la colección otoño-invierno 2000 de Giorgio Armani, recuperada para la ocasión a través del archivero de ropa Raffa Vintage.

El diseño destaca por su tejido transparente cubierto de lentejuelas y cuentas plateadas, además de un detalle de roseta negra en uno de los tirantes y una falda larga que cae hasta el suelo; debido a los ajustes de cintura y escote la actriz logró robar varias miradas durante su paso.

El outfit de Sweeney se completó con joyería de diamantes, incluido un collar y aretes, mientras llevó su característica melena rubia suelta y maquillaje marcado en los ojos.

La elección del vestido también conecta con una tendencia que ha cobrado fuerza entre las celebridades, recuperar prendas de archivo de grandes casas de moda en lugar de utilizar únicamente diseños de temporada.

Sydney Sweeney derrocha amor con Scooter Braun

Sydney Sweeney and Scooter Braun in Venice today pic.twitter.com/nTEp9q5Y86 — 26 (@2026MetGala) September 3, 2026

Durante su estancia en Venecia, la actriz también ha sido fotografiada junto al empresario estadounidense Scooter Braun, con quien mantiene una relación.

La pareja fue vista paseando por la ciudad italiana e incluso compartió momentos románticos durante un paseo en góndola. Ambos se conocieron en Venecia en 2025, durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

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