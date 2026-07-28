El último mensaje que recibió Aylín Mujica de su hijo Mauro antes de su muerte

GENERANDO AUDIO...

Aylín Mujica. Foto: Getty.

Aylín Mujica compartió el último mensaje de audio que recibió de su hijo mayor, Mauro Menéndez, quien falleció el 16 de julio de 2026, a los 31 años, tras sufrir un infarto en Barbados relacionado con complicaciones por neumonía.

Durante una entrevista en el programa La mesa caliente, la conductora explicó que Mauro le envió el audio antes de viajar de Miami, ciudad donde residía, a Barbados. En el mensaje, su hijo le contó que había sido diagnosticado con neumonía, pero aseguró que ya se sentía mejor.

“Me hicieron los rayos X y sí dicen que tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron”, se escucha decir a Mauro.

En el mensaje, el joven agregó que ya no tenía tos, dolor ni malestar. También repitió varias veces que se sentía recuperado.

“Ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien”.

Esas fueron las últimas palabras que Mauro Menéndez envió a su madre antes de sufrir de una recaída.

La actriz también confesó que aunque el audio la tranquilizó, aseguró haber sentido una corazonada antes del viaje de su hijo.

Aylín Mujica rompe el silencio sobre su hijo Mauro

Luego de darse a conocer la muerte del hijo de Aylín Mujica, la actriz cubana habló públicamente sobre la pérdida de su hijo en una entrevista de televisión, donde compartió cómo recibió la noticia.

“Yo no podía, yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas, diciendo: ‘No lo entiendo, no entiendo, no entiendo’, mis amigas dando gritos en el teléfono y yo tratando de mantener la calma en medio del aeropuerto de Panamá”, mencionó en la conversación.

Aylín Mujica aseguró que durante ese momento el mundo se detuvo, mientras ella estaba en una silla del aeropuerto llorando.

“Yo digo: ‘Si yo fuera una mala mamá quizá me lo mereciera’, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer. Para mí es más importante ser madre que ser mujer. No tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos que en mi carrera”, contó.

El regreso de Aylín Mujica al trabajo

La actriz forma parte de la nueva temporada de Top Chef VIP, competencia culinaria producida por Telemundo, en la que varias celebridades deberán demostrar sus habilidades dentro de la cocina.

Su decisión de volver al trabajo generó comentarios en redes sociales. Sin embargo, personas cercanas y conductores del programa han pedido respetar su proceso de duelo.

Aylín ha explicado que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida y siempre recuerda a Mauro como un joven alegre, libre y con un profundo amor por la vida.