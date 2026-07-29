Yahir Saldívar, cantante de cumbias bélicas, cae a fosa séptica durante concierto en San Luis Potosí: video

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Cantante de cumbias bélicas cae en fosa séptica. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

El cantante de cumbias bélicas Yahir Saldívar protagonizó un accidente durante una presentación en la Feria de Aquismón, en San Luis Potosí, luego de caer a una fosa séptica mientras interpretaba uno de sus temas frente al público.

El momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron las imágenes del inesperado incidente.

En la grabación se observa al intérprete caminando mientras canta frente al público, mientras sus seguidores permanecen detrás de las vallas de seguridad.

Al dar un paso sobre una plataforma, ésta se abre repentinamente, provocando que pierda el equilibrio y caiga al interior.

Aunque una persona que se encontraba detrás de él intentó sujetarlo por la espalda, no logró evitar que Saldívar cayera al interior de la fosa.

El cantante de “cumbias bélicas” Yahir Saldívar cayó a una fosa séptica durante su presentación en la #FeriaDeAquismón #SLP.



Sí, fosa séptica. pic.twitter.com/iQgcS5BPpN — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) July 28, 2026

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, el accidente ocurrió durante su presentación en la Feria de Aquismón, en San Luis Potosí, y la abertura correspondía a una fosa séptica.

Hasta el momento, el cantante no ha informado públicamente si sufrió lesiones de consideración tras la caída.

¿Quién es Yahir Saldívar?

Yahir Saldívar es un cantante originario de Matamoros, Tamaulipas, conocido por ser uno de los principales exponentes de las llamadas cumbias bélicas, un subgénero que fusiona la cumbia con elementos de los corridos y sonidos regionales contemporáneos.

El artista ha ganado popularidad en plataformas como Spotify, TikTok, Facebook y YouTube. En 2024 logró colocar su propuesta musical entre lo más escuchado en Spotify México, mientras que temas como “La Chimichanga” superaron los 11 millones de reproducciones en YouTube.

Su crecimiento también lo ha llevado a presentarse en distintos escenarios del país e incluso ha llamado la atención de otros artistas del regional mexicano y del rap, como Santa Fe Klan, con quien ya tiene la canción “A la orden”.

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