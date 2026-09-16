Dakota Johnson y MGK desatan rumores de romance tras varios encuentros juntos

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Dakota Johnson y Machine Gun Kelly desatan rumores de amorío. Foto: AFP

Dakota Johnson y Colson Baker, conocido artísticamente como MGK y anteriormente como Machine Gun Kelly, desataron rumores de un posible romance luego de ser vistos juntos en Nueva York.

De acuerdo con información publicada por People, ambos llevan varios meses pasando tiempo juntos y su relación habría evolucionado de una amistad a algo romántico, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado que sean pareja.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que Dakota Johnson y MGK fueran captados el viernes 11 de septiembre llegando por separado al departamento de Taylor Swift en Tribeca, Nueva York.

Según TMZ, la actriz llegó primero y, alrededor de 30 minutos después, el músico ingresó al mismo edificio.

Dakota Johnson and MGK in New York. pic.twitter.com/w7YmTzsjWh — 21 (@21metgala) September 13, 2026

La visita llamó la atención porque Taylor Swift no se encontraba en Nueva York en ese momento.

Posteriormente, Dakota y MGK salieron del lugar y acudieron a cenar al restaurante Estela, de acuerdo con Page Six. El medio señaló que ambos pasaron varias horas en el departamento antes de continuar con su noche.

¿Dakota Johnson y MGK son novios?

Según una fuente cercana a MGK consultada por People, los dos comenzaron como amigos y mantenían comunicación frecuente, pero en los últimos meses habrían comenzado a verse de manera discreta, la misma fuente aseguró que su relación evolucionó hacia un vínculo romántico.

📸 | Dakota Johnson e MGK foram vistos recentemente no apartamento de Taylor Swift em Tribeca.



Segundo o Deuxmoi, Taylor teria emprestado o apartamento para os dois se encontrarem. https://t.co/6bj5AqKoI9 — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) September 13, 2026

La publicación también señala que Dakota y MGK ya se conocían antes, pero que ambos habrían hecho mayor conexión durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Sin embargo, por ahora no existe una confirmación pública de que Dakota Johnson y MGK sean oficialmente pareja.

Sus representantes tampoco han hecho comentarios sobre la relación, por lo que el romance permanece como una información atribuida a fuentes cercanas y a los encuentros que han tenido recientemente.

Dakota Johnson and MGK fuel dating speculation after the two were spotted arriving at Taylor Swift's apartment in Tribeca. 👀 pic.twitter.com/d63qOFuxDE — Globigram (@Globigram) September 16, 2026

Ambos vienen de relaciones anteriores

El supuesto romance llega después de que Dakota Johnson terminara su relación con el cantante Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury, Page Six reportó que ambos dejaron de estar juntos después de una relación que había comenzado a finales de 2025.

Antes de Pillsbury, Johnson mantuvo una relación de varios años con Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Por su parte, MGK estuvo cuatro años y medio en una relación con Megan Fox, los dos tienen una hija, Saga, nacida en marzo de 2025, el músico también tiene otra hija de una relación anterior.

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