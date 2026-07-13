Esposa de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, le otorga el perdón; jueza mantendrá proceso por violencia familiar

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Foto: Cuartoscuro

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, le otorgó el perdón por las acusaciones de violencia familiar y violencia vicaria que había presentado en su contra; sin embargo, una jueza determinó que el proceso judicial continuará, debido a que ambos delitos se persiguen de oficio.

Al final de la audiencia, realizada este lunes en Morelos, la jueza determinó vincular a proceso al exfuncionario federal únicamente por el delito de violencia familiar.

Los primeros reportes indican que al inicio de la diligencia, la jueza Consuelo Correa informó que María Felicia Jiménez presentó un escrito fechado el 10 de julio y entregado ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía de Morelos, en el que manifiesta su voluntad de perdonar al exfuncionario y de no continuar con las carpetas de investigación iniciadas en su contra.

¿Por qué María Felicia Jiménez otorgó el perdón?

En el documento, la esposa de Rodríguez Padilla explicó que decidió otorgar el perdón en atención a la estabilidad y el bienestar de su núcleo familiar.

Además, expresó su deseo de no continuar con el procedimiento iniciado contra el exdirector de Pemex.

Pese a ello, la juzgadora precisó que las acusaciones por violencia familiar y violencia vicaria no dependen de la voluntad de la víctima para continuar, ya que ambos delitos se investigan y persiguen de oficio.

Exdirector de Pemex busca modificar su medida cautelar

Por otra parte, la defensa de Víctor Rodríguez Padilla informó, en declaraciones a medios, que presentará diversas pruebas con el objetivo de solicitar un cambio en la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente enfrenta.

También señaló que el exfuncionario ya recibe sus medicamentos, mantiene contacto con su familia y ha sido tratado con dignidad durante su reclusión.

Este lunes se prevé que se defina la situación jurídica de Rodríguez Padilla, quien enfrenta la audiencia de vinculación a proceso por las acusaciones presentadas por su esposa.

El origen de las acusaciones contra Víctor Rodríguez Padilla

El caso se hizo público luego de que María Felicia Jiménez denunciara presuntas agresiones físicas y psicológicas y difundiera un video en el que, según su versión, aparece siendo agredida por el entonces funcionario frente al hijo de ambos.

De acuerdo con la denunciante, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo. Tras hacer pública la grabación, pidió ayuda al Gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar.

Aunque la víctima decidió otorgar el perdón y solicitar que las investigaciones no continúen, la autoridad judicial determinó que el proceso contra el exdirector de Pemex seguirá su curso.

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