Vestido de Woody: Lucas The Dog, perrito swiftie, brilla en la premier de “Toy Story 5”

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Voló desde España para el evento. Foto: AFP

Lucas The Dog, perrito que causa sensación en redes sociales por ser fan de Taylor Swift, se robó los reflectores durante la alfombra roja de la premier de “Toy Story 5”, este martes en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Caracterizado como Woody, el lomito, posó ante las cámaras, así como los protagonistas de la quinta entrega de la saga, Tom Hanks, Tim Allen y muchas celebridades más.

Para hacer aún más especial la experiencia del teckel de 16 años, el evento contó con la participación de la cantante, quien interpretó “I Knew It, I Knew You”, canción que escribió para la película de Disney y Pixar.

¿Cómo fue la participación de Lucas The Dog en la premier de “Toy Story 5”?

Horas antes del evento, como compartió en sus distintas redes sociales, el perrito mostró cómo se preparó para asistir a la premier.

En un video, se le ve mientras se caracteriza como Woody. Su atuendo consistió en un paliacate rojo, un traje que simulaba los jeans, chaleco y camisa del personaje, y un sombrero vaquero.

Además, en el cuello de su outfit, se podía leer el título del tema que Swift escribió para la cinta.

“¡Acompáñenme a prepararme para la premier de Toy Story 5 en Los Ángeles! ¡¿Estoy soñando?!”, se lee en la publicación del lomito, quien es todo un influencer.

Su asistencia no pasó desapercibida y distintos medios aprovecharon para fotografiarlo y grabarlo, como se ve en varias publicaciones en redes sociales.

Lucas the Dog takes the carpet at the #ToyStory5 LA premiere pic.twitter.com/HwcrEsDJJM — Deadline (@DEADLINE) June 10, 2026

¿Quién es Lucas The Dog?

También conocido como Señor Lucas, es un perrito radicado en Aragón, España, que ha cautivado a miles en redes sociales gracias a su estilo de vida.

Como mencionan medios locales, se le puede ver paseando por distintos puntos de la ciudad, así como en zonas de bares y restaurantes.

Lucas the dog takes a nap on the red carpet at the #ToyStory5 premiere pic.twitter.com/gyVD8h5aoF — TheWrap (@TheWrap) June 10, 2026

Además de compartir videos y fotografías de su vida diaria, también es conocido por ser el protagonista de un libro infantil.

Sin embargo, gran parte de su popularidad en redes sociales llegó gracias a su fanatismo por Taylor Swift, que lo convirtió en uno de los seguidores más conocidos de la cantante.

Taylor Swift también brilló en la premier de “Toy Story 5”

La cantante sorprendió a los asistentes del preestreno de “Toy Story 5” al interpretar en vivo “I Knew It, I Knew You”, tema que está inspirado en Jessie, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

Además de su presentación, Swift posó junto al elenco de la cinta, encabezado por Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack.

Taylor Swift surprised audiences at the world premiere of Toy Story 5 with a performance of her new original song for the film “I Knew It, I Knew You” pic.twitter.com/WMK2NiqJIq — Pixar (@Pixar) June 10, 2026

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