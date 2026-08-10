Muere influencer de buceo a los 36 años; su mamá compartió la noticia

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Influencer de buceo perdió la vida a los 36 años Foto: Pexels

A través de las redes sociales se ha dado a conocer la muerte de la creadora de contenido Li Runrun, una influencer originaria de Taiwán que murió a la edad de 36 años, según informó su madre en una publicación en su perfil de Instagram.

La mujer era conocida en el mundo de internet por publicar contenido enfocado en el buceo, así como en su estilo de vida y su defensa de los océanos.

Muere la influencer Li Runrun

La madre de la creadora de contenido Li Runrun publicó un mensaje en las propias redes de la joven influencer de buceo para dar a conocer que murió a los 36 años de edad.

En el comunicado, publicado el 4 de agosto y retomado por medios internacionales como la revista People, agradeció a sus familiares y personas cercanas por el apoyo y el cariño que le brindaron a su hija.

“Como su madre, quiero agradecerle la compañía que compartió con Runrun y el cariño y la ayuda que tan generosamente le brindó. Siempre atesoraré el recuerdo de su bondad, y si surge la oportunidad en el futuro, espero poder corresponderle en su nombre” se puede leer en la publicación en sus redes.

Cabe señalar que la madre de la mujer no compartió mayores detalles sobre los motivos de su fallecimiento. Asimismo, sus seguidores llenaron la publicación de mensajes de pésame dirigidos a ella y a la familia de la creadora de contenido.

Así fue la última publicación de Li Runrun

Su última publicación, realizada el 19 de julio, mostraba a Li Runrun de pie, mientras en el fondo aparecía una edición en la que se encontraba en el fondo del océano, rodeada de animales marinos.

La creadora de contenido reunía poco más de 366 mil seguidores en Instagram, donde consiguió reconocimiento por sus publicaciones relacionadas con el buceo y su defensa de los océanos.

A través de sus redes sociales, Li Runrun compartía parte de su estilo de vida y diferentes contenidos relacionados con el mundo del buceo, actividad por la que consiguió reunir a miles de seguidores.

Tras darse a conocer su muerte, sus seguidores utilizaron la publicación de su madre para expresar sus mensajes de pésame y recordar a la influencer de buceo.

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