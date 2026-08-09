Gloria Trevi sufre caída durante concierto; así fue el momento

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Gloria Trevi sufre caída durante concierto Foto: Shutterstock

Gloria Trevi se presentó el viernes 7 de agosto en la Feria Nacional Potosina (FENAPO), donde, al interpretar el tema ‘Todos me miran’, terminó sufriendo una caída que quedó captada en cámara por los asistentes y se ha hecho viral.

Pese al accidente que sufrió la cantante, esta no paró el concierto y siguió interpretando su famosa canción mientras recibía ayuda de su equipo.

Gloria Trevi se cae en concierto en vivo

Fue durante su presentación en la FENAPO que Gloria Trevi vivió un accidente con sus tacones durante el show, provocando una caída que preocupó a sus fans y se ha hecho viral en redes.

La artista se encontraba en el escenario del Teatro del Pueblo cantando “Todos me miran”. Al ritmo de la música comenzó a saltar, pero los tacones provocaron que se torciera el tobillo, provocando su caída tras perder el equilibrio.

Pese al accidente, la cantante no detuvo el show y siguió interpretando el tema. Tras esto, sus bailarines de inmediato se acercaron a ella para ayudarla a ponerse de nuevo el tacón que perdió durante la caída. Asimismo, la propia Gloria Trevi explicó en sus redes qué ocurrió.

“Me arreglé para el concierto y cuando llegó la canción de ‘Todos me miran’, ustedes vieron que yo me caí, pero yo vi que estaba bailando en el suelo. Muchísimas gracias por preocuparse y gracias a mis dancers” mencionó en un video publicado en su Instagram.

En la misma publicación habló de cómo lanzó un nuevo tema en el show y, previo al concierto, tuvo una actividad con mujeres.

“Fue un día maravilloso, desde que llegué tuve la oportunidad de reunirme con mujeres que están cruzando por batallas muy fuertes, pero luego me fui corriendo a hacer soundcheck porque les tenía una sorpresa”. Gloria Trevi

Cabe señalar que, pese a la caída, la cantante mostró que no sufrió lesiones graves al compartir imágenes de las “heridas de las batallas”, donde solo se observa un pequeño raspón en la rodilla.

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