Luis de Llano explica por qué no ha ofrecido disculpas a Sasha Sokol tras sentencia

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Luis De Llano habla de situación con Sasha Sokol. Foto: AFP

Luis de Llano habló sobre el caso de Sasha Sokol y explicó por qué todavía no ha ofrecido la disculpa pública que forma parte de la sentencia dictada en su contra.

El productor fue cuestionado sobre el cumplimiento de la resolución y señaló que los recursos legales que presentó durante el proceso influyeron en que esta medida no se haya llevado a cabo.

Las declaraciones de Luis de Llano llegan después de que Sasha Sokol señaló durante este año que el productor no ha cumplido con todas las medidas establecidas por la justicia.

¿Por qué Luis de Llano no se ha disculpado con Sasha Sokol?

De Llano fue cuestionado directamente sobre la disculpa pública que debe ofrecer a Sasha Sokol como parte de la sentencia.

El productor explicó que durante el proceso presentó recursos legales y que esta situación influyó en que la medida no se ejecutara. Al hablar sobre el tema, aseguró estar dispuesto a cumplir con lo establecido.

“Estoy en la mejor disposición”, dijo De Llano.

Sin embargo, el productor no estableció una fecha para ofrecer la disculpa pública, al ser cuestionado sobre cuándo podría realizarla, respondió: “aquí el tiempo es el que va a decidir las cosas”.

De Llano también señaló que no había dado entrevistas durante aproximadamente cuatro años y siete meses y que no tenía intención de hablar nuevamente de manera pública sobre el caso.

¿Qué dijo Luis de Llano sobre su situación actual?

Durante sus declaraciones, el productor también habló sobre cómo enfrenta actualmente el proceso. De Llano afirmó sentirse tranquilo y aseguró contar con el respaldo de sus familiares y amigos.

“Me siento libre y estoy feliz”, expresó.

El productor también habló de un proyecto editorial en el que trabaja, un libro sobre su trayectoria. Al ser cuestionado sobre si incluiría el caso de Sasha Sokol, respondió que no consideraba hacerlo y explicó que el contenido estaría centrado en su propia vida y carrera.

¿Cuál es el origen del caso entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

El conflicto se hizo público en marzo de 2022, cuando Sasha Sokol habló sobre la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39.

En ese momento, la cantante cuestionó públicamente la manera en que el productor había hablado de aquella relación y posteriormente inició un proceso legal.

En mayo de 2023, un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a Luis de Llano por daño moral. La resolución consideró, entre otros elementos, las declaraciones públicas realizadas por el productor sobre la relación.

De Llano recurrió la decisión y posteriormente llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre Luis de Llano?

En junio de 2025, la Suprema Corte confirmó la condena contra Luis de Llano después de rechazar el amparo promovido por el productor.

Entre las medidas que debía cumplir se encontraba ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, abstenerse de hablar de ella y de la relación, tomar un curso de capacitación y cubrir una indemnización.

La disculpa pública se convirtió en uno de los puntos centrales del cumplimiento de la sentencia.

En enero de 2026, Sasha Sokol afirmó que el plazo para que De Llano presentara esa disculpa había vencido el 9 de enero y señaló que el productor todavía no había cumplido con esa parte de la resolución.

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