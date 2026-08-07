La “Casa de los Famosos México” cambia reglas de nominación; ellos son los habitantes en riesgo

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Las reglas han cambiado. Foto: UnoTV

La “Casa de los Famosos México” sorprendió a sus participantes durante la segunda gala de nominación al modificar por primera vez la dinámica para repartir los votos.

Tras la eliminación de Mariana Ochoa, los famosos regresaron para seguir planeando estrategias y conservar su lugar dentro del show televisivo.

¿Cuál fue el cambio en las nominaciones?

“¿Cómo se llama la chica esta? ¿La de Monterrey?” 💀



Imagina lo nula, lo cero que ver, lo fantasma que tienes que ser adentro de esa Casa para que la Licenciada Karina Torres ni se acuerde de tu nombre JAJAJKSKSL 😅😭#LaCasaDeLosFamososMx #lcdlfmx pic.twitter.com/xArLNqUYMv — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 6, 2026

La tarde de ayer, 5 de agosto, en la gala, Galilea Montijo explicó que cada habitante debía repartir tres, dos y un punto entre tres compañeros diferentes.

“Cada habitante entrará al confesionario para dar tres, dos y un punto. Es decir, deben nominar a tres personas y no a dos. Cuidado, esto se va a poner cardíaco”. Galilea Montijo, conductora

Además, el líder semanal, Moisés Peñaloza, quedó exento de recibir votos y fue el primero en ingresar al confesionario para emitir su nominación.

¿Quiénes quedaron nominados esta semana?

Tras el conteo de los votos, estos fueron los habitantes que quedaron en riesgo de abandonar “La Casa de los Famosos México”:

Ximena Herrera – 18 puntos

– 18 puntos Masad Altamimi – 11 puntos

– 11 puntos Memo Schutz – 9 puntos

– 9 puntos Ernesto Laguardia – 8 puntos

– 8 puntos Gema Garoa – 8 puntos

Mientras tanto, el resto de los participantes obtuvo la siguiente cantidad de puntos:

Cynthia Klitbo – 6

Yanet García – 6

Flor Vigna – 5

Luis Chaparro – 5

Ese Pérez – 4

Arantza Ruiz – 3

Aldo Rendón – 2

Brianda Deyanara – 2

¿Cuándo será la eliminación?

Los cinco nominados permanecerán en la placa hasta la gala de eliminación del próximo domingo 9 de agosto, cuando el público decidirá quién se convertirá en el segundo habitante en abandonar La Casa de los Famosos México.

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