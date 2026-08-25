¿Qué le pasó a Ernesto Chavana? Aparece con un ojo cerrado y el rostro hinchado: “Arriba del ring hay que darle con todo”

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Ernesto Chavana y Óscar Burgos pelearán en Ring Royale II. Foto: Getty images

Ernesto Chavana, conductor del programa “Es Show”, apareció en Instagram hinchado de la cara y con un ojo cerrado el pasado 23 de agosto, lo que levantó dudas sobre lo que le sucedió.

A través de un video corto en Instagram, Chavana mostró su rostro y dijo que se trataba de los entrenamientos de box que está llevando a cabo en los últimos días.

“Los entrenamientos de box han sido muy duros esta semana. Le di con todo y me dieron con todo, creo que le di muchos carazos a los puños del rival. Me estoy preparando para el combate frente a Oscar Burgos“, señaló en la grabación.

Los golpes recibidos dejaron hinchada la mitad de su cara y el ojo; sin embargo, señala que espera poder ver con el ojo para la fecha de la pelea.

“Arriba del ring hay que darle con todo, como ahorita, espero que para la siguiente nos vaya mejor”, indicó Chavana.

Para el 24 de agosto, compartió una historia en sus redes sociales donde se le veía menos inflamado, aunque mencionó que el edema se bajó a la garganta, pero que se va recuperando poco a poco.

“No pasa nada, me siento pelícano, pero me dicen que con el paso de los días, según los médicos, esto va a desaparecer”, mencionó.

Dijo que está aprendiendo la lección y también está aprendiendo a boxear y que a través de su cuenta oficial de YouTube compartirá en noviembre todos sus entrenamientos.

El combate para el que practica el presentador ocurrirá en el evento de Poncho de Nigris, será en Ring Royale II, en su segunda edición, donde la primera pelea anunciada es precisamente la de Ernesto Chavana y Óscar Burgos.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Ernesto Chavana y Óscar Burgos?

Poncho de Nigris indicó en un video en redes sociales y en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa “El Minuto SIN CENSURA” que Ring Royale II ocurrirá en marzo de 2027.

En redes sociales se hablaba de la posibilidad de adelantar el evento; sin embargo, el conductor regiomontano aclaró que será el mismo mes que la primera edición.

También confirmó que será en la Arena Monterrey, y que ya tiene pactada otra pelea viral, aunque no ha compartido detalles sobre la segunda pelea, ni los horarios o costos del evento.

Un detalle que ha llamado la atención fue una imagen que compartió la cuenta oficial de Ring Royale II, donde colocan a Samy Rivers y a Alana Flores, a manera de propuesta.

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