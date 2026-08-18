SimiFest 2026: Snoop Dogg encabeza el festival; conoce el cartel, fecha y boletos

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Simifest ya presentó a sus primeros artistas. Foto: Cuartoscuro

El rapero estadounidense Snoop Dogg será una de las figuras principales del SimiFest 2026, que se realizará en diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El SimiFest 2026 ya tiene fecha, sede y a sus primeros artistas confirmados, la tercera edición del festival organizado por Farmacias Similares tendrá como una de sus grandes figuras al rapero estadounidense Snoop Dogg, quien llegará a la Ciudad de México para encabezar una jornada que también reunirá a exponentes nacionales e internacionales.

La primera fase del cartel fue presentada este lunes 17 de agosto y, además de Snoop Dogg, incluye nombres como Miguel, María Barracuda, Los Eclipses, Los Blenders, Descartes A Kant y Romoo.

El Simifest anuncia sus primeros artistas de la edición de este año… destacan Snoop Dogg y Miguel! 👽



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También se anunció la participación del Dr. Simi, quien tendrá un espectáculo acompañado por músicos y productores mexicanos que todavía no han sido revelados.

¿Cuándo y dónde será el SimiFest 2026?

El SimiFest 2026 se realizará el sábado 5 de diciembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida sobre el festival, las actividades comenzarán alrededor de las 13:00 horas, por lo que se espera una jornada completa de música y entretenimiento.

La sede será la misma en la que se realizó la edición anterior, cuando el festival reunió a más de 15 mil personas. Para este año, la organización busca incrementar la asistencia y continuar con el crecimiento del evento.

¿Quiénes estarán en el SimiFest 2026?

Estos son los artistas anunciados hasta ahora:

Snoop Dogg

Miguel

María Barracuda

Los Eclipses

Los Blenders

Descartes A Kant

Romoo

Dr. Simi, acompañado por músicos y productores mexicanos

La organización señaló que todavía faltan artistas por anunciar, por lo que este no sería el cartel definitivo del festival.

Snoop Dogg, el gran atractivo internacional

La presencia de Snoop Dogg es uno de los principales atractivos de esta edición, el rapero de Long Beach, California, es una de las figuras más reconocidas de la historia del hip-hop y cuenta con una trayectoria de varias décadas.

A su participación se suma la de Miguel, cantante estadounidense conocido por temas como “Adorn” y “Sure Thing”, con lo que el festival apuesta nuevamente por combinar artistas internacionales con propuestas mexicanas.

Del lado nacional aparecen proyectos de distintas escenas, entre ellos María Barracuda, Los Blenders, Descartes A Kant, Los Eclipses y Romoo.

¿Cuándo salen los boletos del SimiFest 2026?

La venta general de boletos comenzará el martes 18 de agosto a las 9:00 horas, de acuerdo con la información publicada sobre el evento.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con opciones de acceso general, preferente y VIP.

Los precios difundidos por algunos sitios de entretenimiento van desde aproximadamente mil 700 pesos. Sin embargo, aún no salen los costos oficiales. Por ello, lo recomendable es consultar el precio que aparezca directamente en la plataforma de venta al momento de la apertura.

SimiFest mantiene su apuesta por las causas ambientales

Más allá de la música, el SimiFest está ligado a las iniciativas ambientales de SimiPlaneta, proyecto impulsado por Farmacias Similares.

En ediciones anteriores, el festival ha relacionado la venta de boletos con acciones de reforestación y recuperación ambiental.

En la edición de 2025, por ejemplo, se informó que por cada boleto vendido se generaría una llamada “bomba de vida” destinada a acciones de reforestación.

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