Dolly Parton también conquistó Hollywood: las películas en las que actuó la cantante 

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Dolly Parton también protagonizó películas. Foto: AFP

La cantante Dolly Parton murió este martes a los 80 años y siempre será recordada principalmente por su legado en la música country; sin embargo, la artista estadounidense también encontró un lugar en Hollywood como actriz.

A lo largo de su carrera, compartió pantalla con estrellas como Jane Fonda, Lily Tomlin, Burt Reynolds, Sylvester Stallone, Sally Field y Julia Roberts.

Su incursión en el cine comenzó en 1980 con “9 to 5”, película en la que interpretó a Doralee Rhodes, una de las tres trabajadoras que deciden enfrentarse a su jefe.

El filme fue protagonizado junto a Fonda y Tomlin y se convirtió en uno de los trabajos más recordados de Parton en la pantalla grande.

Además de actuar, Dolly escribió e interpretó la canción principal de la película, “9 to 5”, que se convirtió en otro de sus grandes éxitos y recibió una nominación al Oscar como Mejor Canción Original.

¿En qué películas actuó Dolly Parton?

Después de su debut, Parton continuó combinando su carrera musical con diferentes proyectos cinematográficos. Entre sus películas más conocidas están:

Dos años después de “9 to 5”, Dolly protagonizó la comedia musical “The Best Little Whorehouse in Texas” (1982) junto a Burt Reynolds. Interpretó a Mona Stangley, la propietaria de un burdel de Texas que intenta mantener su negocio ante la presión de un predicador televisivo.

La cinta fue un éxito comercial y recibió nominaciones a los Globos de Oro, incluida una para Parton como Mejor Actriz en una película de comedia o musical.

La película también tiene un vínculo especial con una de las canciones más famosas de Dolly, “I Will Always Love You”. La composición de Parton apareció en la cinta y ayudó a que la canción llegara a nuevas audiencias antes de que Whitney Houston la convirtiera en un fenómeno mundial una década después.

En 1984, Dolly compartió créditos con Sylvester Stallone en “Rhinestone”, una comedia musical en la que interpretó a Jake Farris, una cantante de country que apuesta a que puede convertir a un taxista de Nueva York en una estrella de la música.

Aunque la película no tuvo una buena recepción crítica, su banda sonora dejó canciones importantes dentro de la carrera de Parton, entre ellas “Tennessee Homesick Blues”.

Uno de los papeles más recordados de Dolly Parton llegó en 1989 con “Magnolias de acero”, en la película interpretó a Truvy Jones, dueña de un salón de belleza de Luisiana.

Ahí compartió elenco con Sally Field, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Daryl Hannah y Julia Roberts. La cinta fue un éxito de taquilla y recaudó cerca de 100 millones de dólares a nivel mundial.

Parton volvió a protagonizar una película en 1992 con “Straight Talk”, donde interpretó a Shirlee Kenyon, una mujer que termina convirtiéndo inesperadamente en conductora de un programa de radio.

La película recibió críticas mixtas, aunque la actuación de Parton fue uno de los elementos que obtuvo comentarios favorables.

En 1993, Dolly tuvo una participación especial en “The Beverly Hillbillies”, adaptación cinematográfica de la popular serie de televisión estadounidense, en esta ocasión apareció como ella misma.

Una década después, en 2002 Parton apareció en “Frank McKlusky, C.I.”, una comedia protagonizada por Dave Sheridan. La cantante interpretó a Edith McKlusky, sumando otro personaje a su filmografía.

Dolly también prestó su voz a una producción animada. En “Gnomeo & Juliet” de 2011 donde interpretó a Dolly Gnome, participando así en una historia inspirada en el clásico de William Shakespeare.

En 2012 apareció en “Joyful Noise”, una comedia musical, Parton compartió protagonismo con Queen Latifah. Interpretó a G.G. Sparrow, una mujer que se involucra en una competencia de coros junto a un grupo de cantantes.

La película permitió a Dolly Parton volver a combinar dos de sus grandes facetas, la actuación y la música.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra este especial musical navideño de Netflix, en el que interpretó a un ángel. Fue en 2020 y se llamó “Dolly Parton’s Christmas on the Square”.

La producción recuperó buena parte de la esencia de Parton al combinar canciones, humor y una historia con un mensaje de solidaridad.

Dolly Parton, una estrella también fuera del country

La carrera cinematográfica de Dolly Parton quizá no tuvo la misma dimensión que su trayectoria musical, pero sí le permitió convertirse en una figura reconocible de Hollywood.

Desde la comedia “9 to 5” hasta el drama “Magnolias de acero”, pasando por musicales y películas familiares, Parton consiguió trasladar a la pantalla la personalidad que había construido durante décadas sobre los escenarios.

Y aunque para millones de personas siempre será la voz detrás de “Jolene” y “I Will Always Love You”, su paso por el cine dejó personajes que forman parte de otra faceta de la carrera de una de las artistas más importantes de la música estadounidense.

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