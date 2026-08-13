Yanet García revela que es demisexual en “La Casa de los Famosos México”: ¿qué significa?

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Yanet García se encuentra en “La Casa de los Famosos México”. Foto: Cuartoscuro

Yanet García, presentadora, creadora de contenido y participante en “La Casa de los Famosos México”, reveló que se identifica como demisexual. Su postura ha despertado la curiosidad entre sus seguidores sobre qué significa este término; aquí te lo decimos.

La conductora explicó el significado de la palabra durante una conversación dentro del reality show.

“Demisexual es que no me gusta tener nada con nadie a menos que tenga una conexión emocional primero”, explicó, dejando en claro que necesita sentir más que una atracción física para poder tener una relación.

¿Qué significa demisexual?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su glosario de las diversidades sexogenéricas LGBTIQ+, comparte la definición de demisexual.

“Hace referencia a las personas que de manera primordial o exclusiva sienten atracción sexual hacia alguien con quien se ha establecido previamente un vínculo afectivo o de interés, no fundado per se en la condición sexogenérica de la persona”.

De acuerdo con la UNAM, esta forma de vinculación erótico-afectiva hace énfasis en la intimidad y conexión emocional previa como condición para la erotización y el contacto sexual significativo.

Por su parte, Unobravo, plataforma europea de psicología en línea, retoma la definición de la Red de Visibilidad y Educación Asexual (AVEN), compartida en 2006.

Menciona que describe a quien tiene esta orientación como “una persona que siente atracción sexual solo por individuos con los que ha establecido un vínculo emocional significativo, por los que siente una implicación emocional significativa”.

Por lo tanto, menciona que no es una elección ligada a convicciones personales, morales, sociales o religiosas; para quien tiene una orientación demisexual, es a partir de la conexión emocional con la otra persona cuando surge el deseo sexual.

¿Quién es Yanet García?

Yanet García es una joven originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 14 de noviembre de 1990.

Saltó a la fama en la televisión mexicana en 2015, cuando se hizo cargo de la sección del clima en una televisora de Monterrey, destacando por su figura y belleza.

Posteriormente, pasó a transmisiones en la Ciudad de México, donde su fama creció exponencialmente, convirtiéndose en una de las presentadoras del clima más populares.

A finales de 2019, García, quien se afianzó como “La chica del clima”, abandonó los foros de televisión para mudarse a los Estados Unidos, donde se enfocaría en su carrera artística y su trabajo como entrenadora fitness, logro del cual compartió con sus seguidores haber obtenido su certificación como Health Coach.

Ha participado en diversos proyectos de cine, televisión y teatro:

“Sharknado 5: Calentamiento global”

“Bellezonismo”

“Qué huevos, Sofía”

“El Tenorio Cómico”

“La Casa de los Famosos México”

También crea contenido en la plataforma de OnlyFans, ingreso que, según dio a conocer, le permitió adquirir un departamento en Manhattan, Nueva York.

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