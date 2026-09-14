Cristian Castro sorprende a Memo Ochoa y le dedica canción en pleno concierto

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Cristian Castro dedica canción a Memo Ochoa Foto: Cuartoscuro

El exfutbolista Guillermo Ochoa fue ovacionado por el público que asistió al concierto de Cristian Castro en Las Vegas, tras protagonizar un momento en el que el cantante le dedicó unas palabras.

El artista reconoció ante los asistentes a quien llegó a defender el arco de la Selección Nacional Mexicana, provocando la ovación de los seguidores.

“Realmente me conmueve mucho, todo tu pueblo estamos de pie hacia ti”, se le escuchó decir desde el escenario mientras una luz enfocaba a Ochoa.

El intérprete también se mostró sorprendido por la presencia del exseleccionado mexicano y aprovechó para agradecerle públicamente que hubiera asistido a su presentación.

“No puedo creer que hayas venido a mi show. Muchísimas gracias, Guillermo”, agregó antes de continuar con el espectáculo dedicando una canción.

Cristian Castro dedica canción a Memo Ochoa

El emotivo momento entre Cristian Castro y Guillermo Ochoa continuó después de que el cantante le dedicó la canción “Nunca voy a olvidarte” para celebrar su trayectoria.

Previo a esto, el propio Castro reconoció la trayectoria del arquero mexicano, agradeciendo por todo lo que consiguió en dos décadas ligado a la Selección Mexicana.

El encuentro provocó una ovación de los asistentes, mientras Guillermo Ochoa correspondió al reconocimiento desde su lugar durante el concierto realizado en Las Vegas.

Memo Ochoa agradeció a Cristian Castro

Fue a través de sus redes sociales que Ochoa mandó un mensaje de agradecimiento por el concierto y las palabras dedicadas.

“Una de esas noches que te hacen cantar, recordar y disfrutar de principio a fin. Tantos años, tantas canciones y tantos momentos que forman parte de nuestras vidas. Gracias Cristian Castro por hacerme vivir una noche increíble”. Ochoa

El guardameta mexicano agradeció el trato recibido durante la noche y compartió algunas imágenes de su visita al concierto.

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