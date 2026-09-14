Camilo Séptimo habla sobre el futuro de la banda tras la muerte de Jonathan Meléndez

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La banda Camilo Séptimo habla sobre su futuro Foto: Cuartoscuro

La banda Camilo Séptimo rompió el silencio sobre su futuro tras el asesinato de uno de sus miembros, el tecladista Jonathan Honas Meléndez, quien fue encontrado sin vida en su domicilio junto a su esposa y su hija.

La agrupación utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que pospusieron o cancelaron todos los compromisos.

“Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar, por eso hemos decidido posponer, por ahora, nuestras próximas fechas: el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalalli y el 10 de octubre en Pachuca. En el caso de Neza, el 3 de octubre, no podremos reprogramarla y queda cancelada; lamentamos no poder vernos ahí” se puede leer en la publicación.

La agrupación afirmó que seguirán, aunque necesitan una pausa tras la pérdida de su tecladista y compañero: “Después de una pausa, como banda tomaremos un espacio para reorganizarnos y definir, juntos, los siguientes pasos. Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años”.

Asimismo, agradecieron todo el cariño que han recibido en estos años y, sobre todo, tras la situación de Honas Meléndez, y mencionan que cualquier información oficial será a través de los canales de la banda.

“En cuanto tengamos claridad sobre el resto de la gira, nuevos proyectos y nuevas fechas, los compartiremos a través de nuestros canales oficiales. Las personas que quieran conocer las políticas de reembolso pueden acercarse con la empresa boletera donde adquirieron sus entradas” se puede leer.

¿Qué ocurrió con el tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas Meléndez” y miembro de la agrupación Camilo Séptimo, fue asesinado en su domicilio, ubicado en la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

Según los reportes de la fiscalía, cuatro personas fueron encontradas sin vida dentro del inmueble: el músico, su esposa Ana Paula, su hija de 3 años y una mujer identificada como Aleyda Romero, quien colaboraba con la familia.

Por estos hechos, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas, mientras las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrieron los hechos y esclarecer el caso.

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