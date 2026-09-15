Previo a su regreso al Metropólitan: Meme sigue descubriendo una nueva versión de sí mismo como solista

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Adelantó que habrá sorpresas en su regreso al Metropólitan. Foto: Oscar Gómez Cruz

Meme del Real volverá al Teatro Metropólitan el próximo 9 de octubre con “La Montaña Encendida”, su primer disco como solista, después del sold out que consiguió en este mismo recinto en febrero.

Este concierto forma parte de una gira que representa para el tecladista y compositor de Café Tacvba una etapa de descubrimiento, como contó en entrevista con Unotv.com, en la que está explorando caminos que antes no había recorrido.

Meme: “Solo sé que hay mucho que estoy descubriendo”

Para el músico nacido en Naucalpan, Estado de México, esta nueva etapa comenzó de una manera distinta a los procesos creativos que ha vivido con Café Tacvba.

Las canciones de disco debut como solista fueron apareciendo mientras estaba en casa y sin un proceso cercano con la banda.

“Y me di cuenta que había un contenido que es de un lugar, no quiero decir diferente, pero sí había algo que me estaba murmurando desde otra forma, que probablemente a estas canciones podría hacerles otro acercamiento”, explicó.

A partir de ahí comenzó a trabajar en ellas y buscó a Gustavo Santaolalla, productor que ha acompañado a Café Tacvba desde sus inicios.

“Es alguien en quien confío en muchos sentidos y, sobre todo, en su perspectiva creativa”, contó.

Santaolalla ayudó a Meme a darle forma al material hasta convertirlo en un proyecto que eventualmente tendría que llevar al escenario.

“Me ayudó a darle sentido, estima, valor y una forma en la que se transformó en un proyecto que dije, ‘tendré que, entonces, salir a venderlo y a darle cara, voz y demás’”.

Ese proceso también lo llevó a descubrir nuevas posibilidades sobre su propia manera de hacer música. Cuando le preguntamos si estaba redescubriéndose como artista, Meme hizo una precisión.

“Pues, no sé qué estoy redescubriendo. Solo sé que hay mucho que estoy descubriendo. (…) “Sé, eso sí, que estoy andando caminos que antes no había pisado o que estoy inventando caminos. Estoy quitándole la maleza en un campo donde hay mucho”. Meme del Real, músico y compositor

El reto de sostener un show como solista

Una de las diferencias más importantes frente a su trabajo con Café Tacvba está en el escenario. Ahora, Meme debe asumir una presencia distinta y sostener un espectáculo de alrededor de dos horas en el que canta, baila y se comunica directamente con el público.

Aunque reconoce que no está acostumbrado a ese lugar, encontró una respuesta importante en quienes asisten a sus conciertos.

“Es algo de lo que no estoy habituado, pero que estoy disfrutando y que, sobre todo, el público me ayuda a ejecutarlo. El público es realmente un complemento indispensable”, resaltó.

Café Tacvba también estará presente

Aunque “La Montaña Encendida” es el centro del espectáculo, Meme sabe que parte del público también llega con una historia construida alrededor de Café Tacvba. Por eso también incorporó al show algunas de las canciones que compuso para la banda.

La idea, explicó, es encontrar un equilibrio entre aquello que el público ya conoce y las canciones que de su nueva etapa musical.

“De eso se trata, de que lo que me dan yo les pueda regresar algo. Y también me permitan darles algo u ofrecerles algo que tal vez desconocen. Y ahí, trato de buscar un equilibrio”, mencionó.

Ese vínculo también se extiende a las nuevas generaciones. Meme contó que en sus presentaciones ha encontrado familias que llegan juntas a escuchar su música, algo que interpreta como una muestra de cómo las canciones pueden pasar de una generación a otra.

“Y ver que hay gente que se acerca al proyecto, que vienen algunas familias de generaciones mucho más abajo que yo y que igual ahí nos conectamos, pues, imagínate lo que uno puede estar agradecido al respecto” Meme del Real, músico y compositor

Meme prepara cambios para su segundo Metropólitan

El concierto del próximo 9 de octubre será la segunda presentación de Meme como solista en el Teatro Metropólitan. Aunque el objetivo es mantener la esencia del espectáculo, también prepara algunos cambios respecto al show de febrero pasado.

“Darle unos gestos que contrasten, que sumen o que sean diferentes a lo que toqué la vez pasada aquí en el Metropólitan”. Resaltó.

La intención, sin embargo, es mantener la historia que ya planteó con el espectáculo y sumar algunos elementos que hagan diferente esta segunda presentación para quienes regresen al Metropólitan.

Además de la Ciudad de México, la gira prevé fechas en Puebla, para el 2 de octubre en Sala Forum; 15 de octubre en Guadalajara, en Sala 3; y en Querétaro para el 17 de octubre, en el Foro Arpa.

Meme reconoció que le gustaría llevar su proyecto a más ciudades y que el tour crezca, “de seguirlo tocando donde se dé y haya esta oportunidad. Así que siempre que me inviten y se pueda, pues, iremos”.

“La Montaña Encendida”, álbum que cuenta con temas como “Princesa” y “Embeces”, fue lanzado el 15 de octubre de 2025 y reconocido como uno de los mejores discos internacionales de ese año por Rolling Stone.

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