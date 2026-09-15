Gary Alazraki se une a productora de Brad Pitt para hacer película de Juan Gabriel

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Gary Alazraki prepara película de Juan Gabriel Foto: Cuartoscuro | Getty

Gary Alazraki, director mexicano conocido por proyectos como “Nosotros los nobles” o “La Oficina”, busca llevar la historia de Juan Gabriel a las salas de cine con una biopic sobre el “Divo de Juárez”.

En una entrevista para el sitio de Maxine Woodside, el cineasta informó que al proyecto se ha sumado la productora Plan B, compañía vinculada a Jeremy Kleiner y Brad Pitt, mientras busca socios para la producción.

“Sí, claro, esa es la primera película que ahorita ya quiero filmar, derechos, guion, un gran socio productor, Plan B, la compañía de Brad Pitt, y estamos saliendo al mercado a ver con quién nos metemos a la cama y cómo”. mencionó en la charla.

Se le cuestionó si ya sabe quién será el actor encargado de darle vida al ídolo mexicano. Aseguró que interpretar a Juan Gabriel representa una gran responsabilidad para los actores con los que ha hablado.

“Como Juan Gabriel solo había uno y entonces llenar esos zapatos, todos los actores con los que estoy hablando saben que no es cosa chica”. Gary Alazraki

La cinta aparentemente ya cuenta con un guion, así como con el permiso de Iván Aguilera, hijo del “Divo de Juárez”, aunque no se ha revelado al protagonista.

¿Quién es Gary Alazraki?

Gary Alazraki es un escritor, productor y director de cine y televisión que estudió la Licenciatura en Artes en la Escuela de Cine y Televisión de la University of Southern California (USC), en Estados Unidos.

Es presidente del Consejo de Administración de Alazraki Entertainment Force SA de CV y participó en el 6° Festival Internacional de Cine de Morelia con el cortometraje “La hora cero”, con guion de Guillermo Arriaga.

Su ópera prima, “Nosotros los nobles”, estrenada en 2013, se convirtió en uno de sus proyectos más reconocidos al obtener cinco Premios Canacine y tres reconocimientos en el Festival Pantalla de Cristal.

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