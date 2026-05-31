Operación Lanza del Sur suma más de 200 muertos tras nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico

GENERANDO AUDIO...

Ataque de EE. UU. en el Pacífico deja 3 muertos; son más de 200. Foto: Comando Sur

El ejército de Estados Unidos realizó este sábado un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, donde murieron tres hombres, informó el Comando Sur. La acción forma parte de la ofensiva contra el narcotráfico impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

A través de una publicación en X, la autoridad militar señaló que la embarcación navegaba por rutas conocidas del narcotráfico en la región y estaba involucrada en supuestas operaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Además, indicó que los tres fallecidos eran “narcoterroristas”.

On May 30, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/IMgQiUTPnP — U.S. Southern Command (@Southcom) May 31, 2026

Operación Lanza del Sur supera los 200 muertos

El más reciente ataque elevó a más de 200 el número de personas fallecidas desde el inicio de la operación “Lanza del Sur” (Southern Spear), según un recuento de AFP.

La campaña militar comenzó en septiembre pasado, después de que Trump asegurara que Estados Unidos enfrenta, en la práctica, una guerra contra los cárteles de la droga que operan en América Latina.

Continúan los cuestionamientos contra las ofensivas de EE. UU.

La administración estadounidense no ha presentado evidencia pública definitiva que demuestre que todas las embarcaciones atacadas participaban en actividades de narcotráfico.

Especialistas en temas legales y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado los operativos. Señalan que algunos ataques podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales si las personas atacadas no representaban una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen activa la operación en el Pacífico oriental como parte de su estrategia contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.