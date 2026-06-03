Trump ve posible acuerdo con Irán “este fin de semana”

GENERANDO AUDIO...

Trump prevé acuerdo con Irán este fin de semana. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán avanzan de forma positiva y que incluso podrían concluir este fin de semana, en medio de un contexto de tensión en Medio Oriente.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario indicó que los diálogos continúan, aunque no descartó que puedan fracasar.

“Las negociaciones van muy bien”, afirma Trump

En declaraciones a medios desde el Despacho Oval, Trump señaló que ha recibido reportes favorables sobre el avance de las conversaciones.

“He oído que la negociación va muy bien… podría darse durante el fin de semana”, afirmó.

El presidente ya había adelantado días antes que tomaría una decisión sobre el rumbo de las negociaciones, sin que hasta ahora se haya concretado un anuncio oficial.

Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego

Las declaraciones de Trump se dan luego de que el gobierno iraní acusara a Estados Unidos de romper el acuerdo de alto al fuego con recientes ataques en su territorio.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, calificó estas acciones como una violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.n Además, sostuvo que Teherán tiene derecho a responder bajo el principio de autodefensa, lo que incrementa la tensión en la región.

Tensiones aumentan por ataques y señalamientos

Irán también señaló que los ataques recientes generan dudas sobre el compromiso de Washington con los acuerdos alcanzados previamente.

Incluso, la Guardia Revolucionaria iraní habría realizado un ataque contra una presunta base estadounidense, en respuesta a estas acciones.

Negociaciones se suspendieron tras nuevos enfrentamientos

El diálogo entre ambas naciones fue suspendido recientemente, en medio de un repunte en las tensiones regionales. De acuerdo con reportes, Irán decidió interrumpir las conversaciones indirectas tras acusar nuevamente a Estados Unidos de violar el alto al fuego alcanzado el pasado 8 de abril.

Además, el conflicto ha tenido impacto en los mercados internacionales, con aumentos superiores al 5% en el precio del petróleo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.